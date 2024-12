Un niño llamado Miguel se convierte en el gran protagonista de las redes sociales esta temporada decembrina luego de usar una varita de bengala al estilo del famoso Harry Potter.

El famoso mago de cine salió a relucir después de que el pequeño usara su magia para ser viral.

En el clip, que rápidamente revolucionó las plataformas digitales, el niño aparece junto a sus padres en una plaza disfrutando de la Navidad, cuando de repente su progenitor le enciende la varita de bengala y le enseña cómo sujetarla, pero el infante quiso tomar el control y protagonizó un divertido momento.

Al encenderse la llama, el menor sostiene el palito y corre rápidamente mientras arroja las bolas de fuego artificial por el aire. Los demás niños de la zona, lejos de asustarse por el peligro que esto podía generar, se alegraron al observar los destellos.

Pero el susto llegó luego de que el menor apuntara con su varita, muy al estilo del famoso mago, hacia los presentes, quienes rápidamente huyeron para evitar ser alcanzados por la pirotecnia y evitar una desgracia.

Al ver lo que sucedía, la madre del infante corrió rápidamente detrás de él para quitarle la varita de luces, al mismo tiempo que lo regañó. El pequeño quedó triste y molesto, pero recibió una gran lección.

Lo que dicen en redes sociales

El audiovisual se viralizó en plena Navidad e incluye de fondo el popular tema 'All I Want for Christmas Is You' interpretado por la cantante estadounidense Mariah Carey.

Ante ello, los usuarios de internet bromearon con lo sucedido...

"La música es lo mejor"; "Lo siento, mientras ustedes critican, yo sí me reí. No paso nada malo, gracias a Dios, pero fue chistoso y para ellos sin duda una buena anécdota"; "Ayyyy Miguel, Miguel"; "Y yo pensando a la mitad del video que Miguelito nos iba a decepcionar, pero oh ¡Sorpresa! Se fue con toda", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Mientras que otros se aterraron con el posible desenlace que esto hubiese podido causar.

"Por Dios. ¿A qué padre se le ocurre semejante idiotez?"; "Me reí, pero fueron unos irresponsables"; "Podría haber ocurrido una gran tragedia"; "No le veo lo cómico a este video"; "¿De verdad se pueden reír de algo tan peligroso?"; "Gracias a Dios Miguel salió bien de la situación, pero los padres se pasaron", agregaron.

En conclusión, no hubo ninguna víctima, solo risas y una gran lección para Miguel, quien tiene cuatro años de edad y es de nacionalidad ecuatoriana.