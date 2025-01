La estrella de telenovelas y teatro Susana Zabaleta se portó mal en las Navidades. Bueno, se portó bien, pero lo tiene en secreto, lo que equivale a portarse mal, pues no está compartiendo su felicidad con el público. Según cuentan sus amigos, la artista mexicana se casó en secreto y sí, fue con el comediante Ricardo Pérez, su novio oficial y al que le lleva exactamente tres décadas.

La pareja tiene más de un año de relación, al menos es lo que han dicho públicamente, pero los rumores de que se tirarían al agua comenzaron en noviembre, cuando la también cantante se dejó ver con una hermosa alianza de compromiso en el dedo anular. En aquel entonces, Zabaleta, de 60 años, admitió ante la prensa que se había comprometido con Pérez, de 30.

"Sí hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos, ya lo hice, yo creo que eso se hace una vez, uno se casa una vez y no se vuelve a casar", afirmó en referencia a su matrimonio de 23 años con el cineasta Daniel Gruener, con quien tuvo a Elisabetha y Matías Gruener.

"Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije 'nunca me voy a casar', y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la única manera de que yo me vaya a casar es que solo sea el sacerdote", agregó.

El amor de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Sin embargo, parece que a los miedos y hasta la consideración con los hijos, que ya son mayores de edad, les ganó el amor. Según contó Pérez en su podcast La Cotorrisa, la pareja se conoció durante una participación en el programa Divina Comida. La relación se formalizó después de que fueron captados por las cámaras, durante un partido de béisbol al que asistieron juntos.

"Me animé a decirle: '¿Quieres ser mi novia?', si le dije porque sí me llegó a decir así como de: 'Wey, si tú no me dices eso, yo no voy a ser tu novia, yo no voy a ser así como ustedes, de 'ya llevo saliendo varias veces y entonces ya te soy fiel', así no funciona'", relató el comediante, quien es famoso por sus presentaciones de stand-up.

"Tuve que agarrarme mis huevitos y decirle '¿gustas ser mi novia' y ella '¿Qué?'", añadió.

La boda Zabaleta-Pérez

Conociéndolos, en algún momento contarán cómo fue que el Pérez logró que su amor decidiera darle el sí al 'hasta que la muerte nos separe', pero por ahora lo que se sabe es que se habrían casado en una discreta ceremonia el día de Nochebuena que tuvo lugar en Monclova, en el estado de Coahuila, situado al norte de México.

Una pista de lo que le pudo hacer cambiar de opinión fueron sus declaraciones en el programa 'Sale el Sol', de Imagen TV. Al hablar de Pérez y de cómo logró hacer oidos sordos a los que resaltan la diferencia de edad entre ellos, la artista expresó: "Él no tiene miedo; si él dudara un poquito a lo mejor yo estaría asustada, pero siempre que estamos juntos lo primero que me dice es 'Es un privilegio estar contigo mi amor' [...] No ha habido un hombre en la vida ue me diga eso, que rico ¿no? que alguien te diga las cosas más cabronas que nadie te ha dicho".