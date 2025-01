¿Que Simone Biles no volverá a los Juegos Olímpicos en 2028? La recién nombrada Deportista del Año 2024 de Sports Illustrated tiene una perspectiva reflexiva sobre por qué alejarse es la decisión correcta para ella en esta etapa de su vida.

Por supuesto, aunque Biles no tenga previsto regresar, la deportista olímpica está considerada desde hace tiempo como una de las más grandes de su deporte, un título cimentado por sus notables logros en los Juegos Olímpicos a lo largo de los años.

Pero ahora, ella revela a SI, "Porque he logrado tanto, no hay casi nada más que hacer, en lugar de sólo ser snob y volver a intentarlo y ¿para qué?"

Continúa: "Estoy en un punto de mi carrera en el que soy lo bastante humilde para saber cuándo es hora de parar".

Biles debutó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde dominó la competición con cuatro medallas de oro y una de bronce. Sus actuaciones en salto, suelo y all-around la consolidaron como un talento generacional.

Desde entonces, se ha convertido en la gimnasta más condecorada de la historia, con más de 30 medallas olímpicas y mundiales.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, demostró un inmenso coraje y resiliencia, retirándose de varios eventos para centrarse en su salud mental antes de regresar para ganar una medalla de bronce en la viga de equilibrio. Su regreso en los Juegos Olímpicos de París 2024 consolidó aún más su estatus de leyenda.

Por desgracia, la decisión de retirarse no fue tomada a la ligera, ya que consideró los sacrificios necesarios para un posible regreso.

"Si vuelves, serás codicioso", dice. "Esas son las consecuencias. Pero también es una decisión tuya. ¿Qué sacrificios habría que hacer si vuelvo ahora? Cuando eres más joven, son como, el baile de graduación, la universidad. Ahora es como, formar una familia, estar lejos de mi marido. ¿Qué merece realmente la pena?".

Las palabras revelan una madurez y una conciencia de sí misma bajo su legado. Aunque Biles ha logrado hitos extraordinarios, reconoce que es posible que el peso total de sus logros no resuene en ella hasta dentro de unos años.

"Creo que aún no me he dado cuenta de lo que he hecho en este deporte", explica. 'Puedo verlo, y lo oigo de la gente, y veo un atisbo de ello, pero no creo que me haya dado cuenta todavía de toda la magnitud".

Biles concluye: "No creo que me dé cuenta hasta que me retire y mire atrás dentro de un par de años y diga: "Caramba, era buena". Porque puedo verlo, pero lo hago todos los días. Así que para mí es normal".