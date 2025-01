Justin Bieber y Hailey Bieber hacen un frente unido para dar la bienvenida al 2025.

En un post en su Instagram Stories el primero de enero, Justin compartió una seductora foto de Hailey luciendo un bikini rosa, abrigo de piel con estampado y botas UGG. Para completar el look, llevaba un cartel de Feliz Año Nuevo en la cabeza.

Justin mostró su apoyo a su esposa en el pie de foto del post donde se deshacía en halagos hacia su esposa.

"Mmm. Iré a cualquier lugar contigo bebé. Feliz Año Nuevo", escribió.

El comentario de Justin mostrando amor a Hailey viene después de que la pareja ha estado luchando contra rumores de separación durante meses, aunque alcanzó un punto álgido la semana pasada.

La pareja aparentemente se disparó en las redes sociales cuando Justin publicó una foto en su Instagram Stories con una canción de Jacquees llamada 'B.E.D.'. Se centró en la letra "I know you wanna love / But I just wanna f--k / And girl, you know the deal / I gotta keep it real" (en español: Sé que quieres amor/Pero yo solo quiero ***/ Y chica tu sabes cómo es/ Tengo que mantenerlo real).

La repuesta de Hailey

Después de que Bieber publicara la letra, Hailey compartió su propio conjunto de letras de la canción '30 for 30' de SZA donde destacó la letra: "Pero si es f--k me, entonces f--k you / Y así es como me gusta'.

En las redes sociales, la gente comenzó a especular que la pareja estaba entonces pasando tiempo separados para las vacaciones después de que Hailey publicó fotos en el Caribe, un lugar donde su esposo no estaba supuestamente en el momento.

Justin compartió después un vídeo en el que hablaba de los fallos de la coparentalidad, lo que avivó aún más los rumores de ruptura. Sin embargo, Hailey disipó los rumores de que había problemas entre ellos en una publicación en su Instagram Stories que decía: "No estás bien, y está bien', un mensaje aparentemente dirigido a los haters.

Una fuente cercana a la pareja habló previamente con People donde compartieron que Justin y Hailey se ríen de todos los rumores de divorcio.

"Se ríen de los constantes rumores de divorcio. Es molesto pero solo es ruido", compartió la fuente.

Justin y Hailey celebraron su sexto aniversario en septiembre y dieron la bienvenida a su hijo Jack Blues Bieber el mes anterior. Es el primer hijo para ambas estrellas y desde su nacimiento se han compartido pocas imágenes de él en las redes sociales.

La más reciente la publicó Hailey el día de Año Nuevo en su Instagram Stories. Su post mostraba el pie de su hijo, así como la leyenda: "HNY".

Su nacimiento ha unido aún más a la pareja, según ha declarado otra fuente a People.

"Parecen aún más enamorados desde que llegó el bebé. [Justin ha estado en una burbuja de felicidad desde que nació Jack. Quiere centrarse en ser un gran padre y esposo", dijeron.