🤎Pantone Color of the Year 2025: MOCHA MOUSSE is here!🤎🌟 The ultimate rich, warm tone for your next hair transformation. Ready to slay the trend? Book your Mocha Mousse makeover now at WINE Hair Boutique! 💇‍♀️💇‍♂️ #PantoneColor2025 #MochaMousseHair #Trending #Viral #HairColorTrend #fyp #Foryourpage #HairTransformation #SingaporeSalon #BalayageInspo #HairGoals2025 #TrendingHairColor #SGHairStylist #TikTokBeauty #KoreanHairTrends #SalonLifeSG #WINEHairBoutique