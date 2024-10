Bárbara Mori es una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo latino. Ha trabajado desde muy joven y hace 20 años se convirtió en una actriz icónica, gracias al éxito de 'Rubí', la primera telenovela protagonizada por la antagonista, un papel en el que hizo historia. Este año regresó con otro rol que deja huella en la serie 'Las Azules'.

La producción, que ya está completa en Apple TV+, cuenta la historia de un escuadrón de mujeres policías en la Ciudad de México de los años 70. 'Las Azules' está basada en hechos reales y Mori, como María, admite que es el personaje que se parece a su propia vida.

En una entrevista con ENSTARZ Latino , Mori compartió cómo fue el proceso de darle vida a un personaje tan complejo y qué similitudes encontró con su propia experiencia como actriz. Ayudó, confesó, que el creador de la serie fue su pareja Fernando Rovzar.

Construyendo a María: la conexión con el personaje

"Desde que el director comenzó a construir el personaje, empecé a pensar: 'María hace esto, le gusta esto, no le gusta aquello', y me di cuenta de que María se parece mucho a mí en muchas cosas. Desde ahí comencé a trabajar en ella", comentó Mori con entusiasmo. Para ella, interpretar a María fue más que un desafío profesional; fue una oportunidad de explorar aspectos de su propia personalidad que no había mostrado antes en la pantalla.

La actriz de 46 años nació en Uruguay el 2 de febrero de 1978, pero se trasladó a México desde muy pequeña. Su belleza siempre ha sido parte de su identidad. Comenzó su carrera en el modelaje antes de incursionar en la actuación.

En la entrevista, Bárbara reflexionó sobre el papel que juega la belleza en la vida de su personaje y en la suya propia. "Creo que como mujeres, en algún momento te das cuenta de que ser atractiva es un poder. La belleza te abre puertas, llegas a lugares y la gente te sonríe más, pero al mismo tiempo crea expectativas que son difíciles de cumplir", señaló la actriz. Esta dualidad es algo que ha experimentado a lo largo de su carrera y que le ha permitido empatizar con María, quien vive lo mismo en 'Las Azules'.

"Muchas veces, la belleza jugó un doble papel en mi vida. Sentía que la gente solo veía mi aspecto físico y no mi talento como actriz. Cuando intenté salir de la televisión y construir un camino en el cine, tenía que trabajar el doble para demostrar que soy más que mi apariencia", agregó.

La trama de la serie gira en torno a un grupo de cuatro mujeres que, desafiando las normas conservadoras de la época, se unen a la primera fuerza policial femenina en México.

A pesar de ser una maniobra publicitaria para distraer a la prensa de los crímenes de un brutal asesino en serie, estas mujeres deciden tomarse su trabajo en serio y llevan a cabo una investigación secreta para atrapar al culpable. La serie se destaca no solo por su trama intrigante, sino también por la forma en que muestra la lucha constante de estas mujeres para ser reconocidas como algo más que una cara bonita​.

La serie, escrita, producida y dirigida por Rovzar y producida por Lemon Studios para Apple TV+, ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público. Cada episodio se estrena semanalmente y, con un total de 10 capítulos, la serie promete mantener a los espectadores al borde del asiento. 'Las Azules' no es solo un drama criminal, es una historia de resiliencia femenina y de cómo estas mujeres se negaron a ser relegadas a un segundo plano​.

Las mujeres detrás de 'Las Azules'

Además de Mori, el elenco principal incluye a Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado, quienes interpretan a las compañeras de María en la fuerza policial. Cada una de estas mujeres tiene una historia distinta, pero comparten el mismo objetivo: demostrar que son capaces de desempeñar el trabajo tan bien como cualquier hombre. La serie aborda la complejidad de ser mujer en una sociedad que aún las percibe como inferiores y la necesidad de demostrar su valía en todo momento.

"Creo que es importante que la serie muestre cómo estas mujeres se apoyan mutuamente, a pesar de tener personalidades tan diferentes. A través de sus luchas y triunfos, se convierten en un equipo que va más allá de lo profesional; se convierten en una familia", expresó Bárbara.

La serie mexicana 'Las Azules' no es solo un relato sobre un grupo de mujeres tratando de resolver un crimen; es una crítica a la forma en que la sociedad ha percibido a las mujeres durante décadas. Con un enfoque en la lucha de género y los desafíos que enfrentan las mujeres para ser vistas como iguales, la serie destaca por su crudeza y realismo. Para Bárbara Mori, participar en este proyecto ha sido una experiencia transformadora: "Me encanta que la serie muestre las luchas internas de estas mujeres. Al final, aunque todas enfrentan desafíos distintos, se mantienen firmes en sus convicciones", concluyó la actriz​-

Los 10 episodios de la serie ya están en Apple TV+, perfecta para binge.