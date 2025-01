La cantante y actriz mexicana Anahí rompió el silencio ante las acusaciones de fraude que recaen sobre sus hombros, tras destacarse como investigadora en la reciente temporada del programa ¿Quién es la Máscara?

Lo que comenzó siendo su regreso triunfal a las pantallas se convirtió en una verdadera pesadilla.

Recientemente, el medio TV y Novelas aseguró que la artista habría tenido acceso ilícito a la lista de famosos que estarían detrás de los personajes de la reciente temporada de '¿Quién es la Máscara?' con el propósito de figurar como nueva investigadora.

Según el relato de una fuente de TelevisaUnivision, Anahí no actuó sola, sino en compañía de su publirrelacionista, Danna Vázquez.

Esto ocasionó que la producción solicitara una investigación formal a los departamentos de auditoría de la empresa, tanto en México como en Estados Unidos, y de llegar a confirmarse el fraude, ambas tendrán que lidiar con graves consecuencias.

En medio de la complejidad del asunto, Anahí rompió el silencio y, a través de un comunicado, fijó posición.

"Cuando me invitaron a participar en ¿Quién es la Máscara? acepté con mucha emoción y cariño. Volver a los foros donde inició mi carrera a los dos años de edad, y hoy compartirlo con mis hijos, era para mí una ilusión que se hizo realidad", comenzó diciendo.

La artista también afirmó que siempre respetó las reglas de la producción y por ello rechaza las acusaciones en su contra.

"Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas. Para mí es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe", agregó.

Seguidamente, calificó los señalamientos como "argumentos absurdos" que intentan afectar y perjudicar su reputación y trabajo.

"Este año cumpliré 40 años de carrera, la cual inició cuando yo era muy pequeña, y que me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. No ha sido un camino fácil, pero siempre he contado con el cariño, el amor y el apoyo de mis fans, que son a quienes me debo como artista", continuó.

Por último, la intérprete manifestó que jamás se prestaría para ningún tipo de arreglo que vaya en contra de sus principios.

"Siempre estaré a favor de que se hagan las investigaciones correspondientes, y no dudaré en ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda una vida en construir", finalizó.