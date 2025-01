El famoso programa 'El Gordo y La Flaca', conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, pierde repentinamente a uno de sus humoristas más queridos.

Se trata de José 'Chico Bombón' Téllez, el humorista cubano que apareció en varias ocasiones en el show y que era muy querido por los televidentes y por sus compañeros.

A través de Instagram, el espacio informó el sensible fallecimiento del comediante de 56 años.

"Lamentamos el fallecimiento del humorista cubano José 'Chico Bombón' Téllez, quien partió de manera repentina hoy, a los 56 años. Enviamos nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos", lamentaron.

El post estuvo acompañado de varias imágenes del pasado 6 de enero, cuando el artista hizo su última aparición en la emisión. Junto a él se encontraban los animadores del programa y su gran amigo Carlitos 'El Productor'.

Ante la publicación, los usuarios en Internet lamentaron la partida de 'Chico Bombón'.

"Cómo me hizo reír con la película 'Un rey en La Habana'. 100 veces la veo y 100 veces me vuelvo a reír. Dios lo tenga en su santa gloria"; "En paz descanse"; "Justo cuando lo vi ese día en el programa pensé que era de Estados Unidos y que no hablaba español sin imaginar que era cubano, qué triste", "Nos hizo reír muchísimo, lamentamos su muerte", fueron algunos de los comentarios emitidos en publicación de 'El Gordo y La Flaca'.

Famosos como Luis Alberto Vicet Vives y Andy Vázquez (Facundo en 'Vivir del cuento') compartieron su sentir al conocer la triste noticia.

"No, mi hermano, qué tristeza. Y pensar que ayer estábamos hablando de tus futuros proyectos y un día después me dan la noticia de que habías dejado este mundo. Todavía no me lo creo", dijo Vicet.

Mientras Vázquez comentó: "Hace una semana estábamos riendo, así te recordaré, con esa sonrisa".

Salió de Cuba para ser exitoso

José Ricardo inició su carrera en Cuba en 1989 con el grupo cómico 'Los Hepáticos' y durante toda su trayectoria formó parte de agrupaciones como 'Posdata' y 'Humor y Medio'.

Aparte de su paso por 'El Gordo y La Flaca' participó en la película 'Un rey en La Habana', con la que hizo reír a un montón de espectadores.

Pero... ¿De qué murió 'Chico Bombón'?

Hasta ahora se desconocen las causas de su deceso; sin embargo, el periodista Guillermo Rodríguez Sánchez informó que el comediante fue encontrado sin vida en su lugar de residencia en Miami – Florida.

"Amigos muy cercanos confirman que hace pocos minutos encontraron al destacado humorista cubano José Téllez sin vida en su casa. Nada más se sabe hasta el momento. Comienza la investigación para conocer las causas del deceso", relató Rodríguez.