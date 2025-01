El amor de una madre es infinito, así como lo es el dolor de ver morir a un hijo. Sin embargo, esa combinación de amor y dolor puede llevar a actos extraordinarios, como una celebración de una fiesta de quinceañera en un cementerio. Fue lo que hizo la mamá de Analía Mora, una joven que murió en Ecuador, quien reunió a familiares y amigos de su niña y le dio la fiesta con la que soñaba.

Así pudo verse en un video grabado que le dio la vuelta al mundo y dio pie a un debate público entre quienes se conmovieron hasta las lágrimas tras conocer la historia de Analía.

En el citado material, Ana López, una madre ecuatoriana, quiso honrar la memoria de su amada hija con una fiesta de 15 años en el camposanto donde fue sepultada el pasado año. Al evento que ella calificó como "especial" asistieron familiares y amigos cercanos.

A pocos metros de la tumba, se aprecia un letrero con la frase "bienvenidos a mis 15 años" y más adelante la decoración central entre morado y lila. Había globos, serpentinas, sillas forradas con telas y varios pasteles.

A través de sus redes sociales, la mujer escribió un emotivo mensaje a su hermosa hija y aseguró que la extraña con cada fibra de su ser.

"No hay un día en que no llore por ti, no hay un momento en que no desee tenerte aquí, pero prometo que seguiré celebrando tu vida, porque, aunque no estés físicamente conmigo, sigues siendo mi orgullo, mi alegría, mi razón", fueron sus palabras, según el medio Red Uno.

¿Qué pasó con la joven?

El nombre de la cumpleañera corresponde a Analía Mora López, una joven que falleció el pasado 6 de junio de 2024, a causa de una negligencia médica en el Hospital Pediátrico de Baca, ubicado en Quito, de acuerdo a lo expuesto por su familia en reiteradas ocasiones.

Su triste fallecimiento ocurrió cuando fue ingresada de emergencia al citado centro de salud debido a un lipoma abdominal. Una vez hospitalizada, los médicos sugirieron someterla a una cirugía, pero lastimosamente la adolescente perdió la vida en el quirófano.

"Mi hija entró caminando y la tuve que sacar fría", declaró su madre, Ana López, en aquel entonces.

Asimismo, aseguró que los doctores le causaron un derrame cerebral a la menor de edad.

"Nunca me imaginé que mi hija iba a morir. Yo la preparé a ella para que me la miren, no para que me le arrebaten la vida. Estos médicos le causaron un derrame cerebral, no la operaron donde la iban a operar. No es para nada justo lo que pasó", concluyó.