Dos días después de que, según la prensa mexicana (no está confirmado), se produjo la lectura del testamento de su querida abuela Silvia Pinal y de conocer que forma parte de la herencia que dejó la 'Diva del cine de oro', Frida Sofía Guzmán pareció volver a arremeter contra su familia.

También te puede interesar:: ¡Emotivo! Fans de Frida Sofía le regalan conmovedoras imágenes con Silvia Pinal

Frida utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que muchos consideraron como una indirecta para la Dinastía Pinal, de quien está alejada desde hace varios años por supuestos abusos de su abuelo Enrique Guzmán.

"Me llamaron orgullosa cuando dije que no quería ir a una reunión con gente hipócrita, me dijeron egoísta cuando empecé a pensar en mí. Murmuran diciendo que estoy loca", dijo después de una reunión de su mamá Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán y los demás integrantes de la familia, donde supuestamente se leyó la última voluntad de su abuela.

Mientras que en la parte final del clip, que ya se viralizó en las diferentes plataformas, Frida Sofía reflexiona sobre el tiempo que disfruta en solitario.

"Cuando me quedé en casa, aprendí que mi tiempo es valioso y hermoso, no tengo que compartirlo por obligación con nadie. Si no me hace feliz, ya no lo quiero y ya no lo hago. Si les molesta mi existencia, que me ignores, que se quiten del camino, porque voy de frente", advirtió.

No es la primera vez que Frida envía indirectas que parecen en contra de su familia materna, desde su separación, en el año 2021, la mujer, de 32 años, comparte diferentes comentarios similares al mencionado.

Leer más:: Frida Sofía promete aclarar todo lo que pasó en el adiós a su abuela y cómo están las cosas con Enrique Guzmán

Silvia Pinal no se olvidó de ella

A pesar de sus problemas con la familia, Frida siempre mantuvo una excelente relación con su abuela, quien nunca dejó de hablar positivamente de ella y supuestamente dejó parte de su patrimonio.

Según se ha reportado, la hija de Alejandra recibirá un fideicomiso de por vida, al igual que los otros integrantes de la dinastía, y al parecer el departamento en Acapulco también es un regalo de su abuela.

Es importante destacar que Frida no se ha mostrado interesada por los bienes de su abuela, por el contrario, ha dejado saber que está consternada por su fallecimiento.

"Alejada siempre estuvo, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre, de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi abuela Pinal. Gracias por amarme tal y como soy, por ser la paz en plenos del caos, por nuestras noches de películas y de novelas", son algunas de las palabras que le ha dedicado Frida a Silvia en Instagram.