La artista argentina Cazzu lanzó hoy la segunda entrega de su nueva era como artista. Se trata de un corrido tumbado al que dio el nombre de 'Dolce', en referencia a un vestido que le gustaba a un ex, de la casa de alta costura de Dolce & Gabbana.

Incluso quien no se sepa completa su historia de amor y desamor con Christian Nodal podrá encontrar las referencias a su fallida relación con el artista de música regional mexicana, comenzando por el nombre. Los fans de la artista se habían aventurado a preguntarse si el título era en referencia al traje de la marca que llevó la artista a la alfombra roja de Persona del Año de 2023, antes de la entrega de los Latin Grammy de ese año.

Las redes sociales se derritieron al ver a un Nodal totalmente enfocado en su pareja. Tanto, que hasta se agachó para arreglarle el vestido rojo de Dolce & Gabbana que usó esa noche. Uno al que Cazzu parece hacer referencia tanto en la letra como en el video de este nuevo tema.

Cazzu también había llevado un vestido rojo un año antes y Nodal también se veía derretido por ella en los Latin Grammy el año anterior.

Aquí está la letra completa:

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar

[Pre-Coro]

Yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

[Coro]

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con еl mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarmе

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

[Post-Coro]

Se te olvidó

Que lo sabes te lo enseñé yo

