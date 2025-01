El actor, productor y político Sergio Mayer confesó que practicó la santería en el pasado, pero actualmente no es una religión que lo define.

Te puede interesar:: Sergio Mayer de nuevo en silla de ruedas: Esta vez sí tuvo un doloroso accidente

En la actualidad, hacer mención sobre creencias religiosas es tan comentado y juzgado como fijar una posición política. Por esa razón, varios famosos prefieren mantenerse al margen y no compartir sus pensamientos para evitar ser blanco de críticas.

Sin embargo, hay quienes hacen caso omiso a los malos comentarios y hablan sin tapujos, tal es el caso de Sergio. Es por eso que recientemente reconoció sus prácticas santería en el pasado. Esta religión afrocaribeña, de acuerdo a BBC, está basada en creencias y tradiciones yoruba, con algunos elementos católicos y romanos añadidos.

"Lo hice quizá hace muchos años. De repente iba y quise ver lo de una religión ahí con santeros y eso", comenzó diciendo ante las cámaras del reportero Ernesto Buitrón.

Seguidamente, mencionó que primero inició con una lectura de caracoles y luego fue avanzando a otras cosas como collares. Sin embargo, durante un momento de reflexión se dio cuenta que no quería seguir por el mismo camino y no continuó.

"Luego iba creciendo y dije: 'Esto no es lo que busco, no es lo que quiero. Yo creo en Dios, eso me protege'. Hubo quien me vio y me dijo: 'Hágase una limpia'. Yo no creo en eso, yo siempre traigo energía positiva, cosas positivas, pienso positivo", añadió.

El artista, político, y exparticipante de la primera temporada del reality 'La Casa de los Famosos México', también admitió que procura no rodearse de personas con malas energías y tampoco estar pensando en cosas negativas porque eres lo que atraes.

"No hay que dar entrada ni cabida a la mala vibra ni a las malas cosas, porque puede ser que lo generes por estar pensando", concluyó.

Desde siempre, Sergio ha sido una figura bastante controversial dentro de la farándula mexicana por sus respuestas sin tapujos ante una variedad de temas, que casi siempre resultan bastante polémicos.

Por ejemplo, en el libro de la escritora Anabel Hernández titulado 'Emma y Las Otras Señoras del Narco', Sergio es acusado de sostener una amistad con Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie, un poderoso narcotraficante.

En ese momento, cuando fue cuestionado sobre su vínculo con el antisocial, respondió que de llegar a ser verdad no tendría nada de malo mientras él no cometa ningún delito.