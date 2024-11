Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos, nació en Florida el 28 de mayo de 1971. Actualmente, tiene 53 años y más de una década siendo uno de los políticos más destacados del Congreso, por lo que se perfila como el primer Secretario de Estado de los Estados Unidos para respaldar el mandato de Donald Trump.

Aunque su vida política es muy conocida, pocos saben que tiene una vinculación con la farándula latina. Sí, tal y como lo leen, el hombre no es actor, ni tampoco cantante, pero sí excuñado de uno de los famosos más queridos de la industria.

Te puede interesar: Un nuevo capítulo de la rivalidad entre Willie Colón y Rubén Blades toma protagonismo en las redes sociales

La hermana de Rubio, Verónica Rubio, es la exesposa y madre los cuatro hijos de Carlos Ponce: Giancarlo, Sebastián y las mellizas Savannah y Sienna, chicos que también son sobrinos del Senador.

En 2016, el actor y cantante habló sobre los estrechos lazos familiares que tenía con el político y lo dejó muy bien parado.

"Yo no hablo mucho de política. A Marco lo conozco como persona, como ser humano, por lo tanto, sé que es una gran persona. Sus padres vivieron en mi casa durante 10 años, así que sé de dónde viene y que no hay esqueletos en su clóset. Hay cositas que se dicen, que cuentan, pero como yo conozco la realidad, lo apoyo", expresó frente a las cámaras de 'Suelta la Sopa', programa transmitido por Telemundo.

La hermana de Marco Rubio

Por su parte, Verónica también conversó en su momento cómo lidia con las críticas hacia su hermano, un político conocido en el mundo.

"Eso es parte de la política, hay que saber y entender que personas se ponen así agresivas, no te voy a decir que no molesta, molesta. A veces no puedo revisar mi teléfono para mirar las noticias, porque cuando tú sabes que algo no es verdad… Como ser humano te va a molestar, porque yo lo conozco a él y a su familia", dijo hace ocho años para 'América Tevé'.

La hermana de Rubio siempre le ha brindado respaldo, apoya su ideología y lo acompaña a diferentes actos políticos junto a su cuñada Jeanette Dousdebes.

Recordemos que el senador también es padre de cuatro niños: Daniella, Amanda, Dominick y Anthony, quienes en diferentes eventos lo han acompañado.

Por su parte, Carlos Ponce, aunque aplaude la labor de su excuñado, jamás apareció en un acontecimiento político, ni siquiera cuando era esposo de Verónica Rubio.