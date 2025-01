El cantante y presentador español Bertín Osborne vuelve a acaparar las noticias por incumplirles a su hijo menor y a su ex Gabriela Guillén, con la que ha estado envuelto en un grave escándalo de paternidad, inicialmente no reconocida y ahora, aparentemente, irresponsable.

Bertín, cuando se enteró de que la mujer de 37 años estaba embarazada, huyó. Meses después del nacimiento del bebé, compartió un comunicado en el que se disculpaba y reconocía su paternidad.

"Bertín Osborne ha querido hacer público hoy (miércoles 12 de junio) el compromiso de dar el futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor", expresó en el mensaje publicado en redes sociales.

Los problemas legales de Bertín Osborne por su reciente paternidad

Sin embargo, este acto no ha sido suficiente para evitar el proceso legal que hoy los enfrenta.

La modelo, en busca de que el artista cumpla con sus obligaciones, decidió continuar con la demanda de paternidad luego de la ausencia de respuesta a un correo electrónico enviado antes del proceso judicial.

Según fuentes cercanas a Gabriela, no se habían concretado en acciones específicas y eso es precisamente lo que ella buscaba.

"En términos económicos, me responsabilizo yo del niño. A pesar de que no solo se trata de eso. Un niño requiere de muchas cosas. Son atenciones y otros aspectos que, para mí, pesan mucho más. Esa es mi tranquilidad, luego lo que hagan los demás ya no depende de mí. Así que cada uno tiene su conciencia y su vida y harán lo que tengan que hacer en el momento que crean", dijo la paraguaya frente a las cámaras de 'Gtres'.

¿Se enfrentaron en los juzgados?

Osborne y Guillén tenían cita en los juzgados de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para confirmar legalmente, luego de una prueba de ADN, que era el padre biológico del menor, pero él brilló por su ausencia.

Para Gabriela fue una total decepción no ver llegar a Bertín, pues mantenía la esperanza de un futuro mejor para su hijo.

"No me esperaba nada. Se ha hecho justicia, está todo solucionado", dijo luego de ganar la demanda en contra del papá de su primogénito.

El siguiente paso

Luego de la sentencia judicial que confirma de manera oficial que el artista es el padre biológico del niño, Gabriela tomará otras decisiones.

"Me gustaría no tener que llegar a poner otra demanda para el acuerdo de manutención, pero eso que lo hablen los abogados y decidan. Yo siempre intento simplificar todo y que sea de mutuo acuerdo, pero si no es posible, pues se hará como se tenga que hacer", comentó en entrevista con Informalia.

Para luego agregar que está dispuesta a todo por su retoño.

"Esto de tomarme el pelo es algo que no admito. Sabe que mi punto débil es mi hijo y por eso quiero hacer las cosas por las buenas, pero defenderé a mi hijo por encima de todos", añadió.

El monto que el cantante deberá aportar a la modelo se determinará en base a su capacidad económica, considerando también la manutención que le envía a Fabiola Martínez por los dos hijos que tienen en común.