La actriz de exitosas telenovelas mexicanas y vedette Maribel Guardia confirmó que inició un proceso legal contra su exnuera y madre de su único nieto, Imelda Garza Tuñón, viuda del cantante Julián Figueroa.

Te puede interesar:: Maribel Guardia comienza el año con una intervención en el quirófano y llena de nostalgia

El 2025 comenzó con una importante fractura en el núcleo familiar de la famosa artista.

Luego de varias semanas de especulaciones tras el notable distanciamiento entre ambas, recordemos que tras la muerte de Julián solían acompañarse mutuamente, Maribel anunció que inició un proceso legal contra la madre de su nieto.

Las palabras de Maribel Guardia sobre la demanda

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la actriz de telenovelas señaló que su único objetivo es defender la integridad del pequeño José Julián.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen, solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto", declaró.

Hasta el momento se desconoce la poderosa razón detrás del proceso judicial que recién inicia.

Leer más:: Maribel Guardia le cumple un sueño a su mamá

Sin embargo, se especula que la acción legal estaría relacionada con un posible problema de alcoholismo de Imelda.

A mediados de julio de 2024, la cantante estuvo en el ojo del huracán cuando durante un encuentro con los medios de comunicación en México tuvo problemas para sostener una conversación fluida y muchos la acusaron de estar pasadita de tragos.

En ese momento, ella rompió el silencio y, ante las cámaras del programa 'Ventaneando', negó tener problemas con el alcohol.

"No soy alcohólica. Yo venía de ensayo, pregúntenle, aquí está mi productora, no estaba tomada cuando fui a la alfombra de Disney. Tomo medicamentos para la ansiedad y cosas así, que a lo mejor pudiera ser que me vean media ida", dio a conocer.

Partiendo de lo antes expuesto, usuarios en redes sociales afirman que el origen de la denuncia surge a partir de ahí.

Hasta ahora, Imelda no se ha pronunciado públicamente ante la querella que pesa sobre sus hombros. Sin embargo, se espera que en las próximas horas también emita un comunicado para exponer su lado de la historia y acabar con las especulaciones que giran sobre ella.

Como era de esperarse, la noticia generó todo tipo de comentarios y muchos aprovecharon la ocasión para recordar la cercana relación que existía entre ambas antes de morir Julián Figueroa, quien partió de este mundo a causa de un infarto agudo al miocardio en 2023. En repetidas ocasiones, Imelda se refirió a Maribel como su tía y ella siempre expresó el amor que sentía por su ahora exnuera.