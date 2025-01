El reconocido cantante colombiano, J Balvin, compartió una impactante historia de su juventud con el actor y presentador Juan Pablo Raba, en el podcast 'Los hombres sí lloran'. El artista reveló que fue víctima de un secuestro en Oklahoma cuando era un estudiante de intercambio.

El incidente ocurrió cuando Balvin tenía 17 años y viajó a Estados Unidos para aprender inglés. La directora del colegio donde estudiaba lo acogió en su casa, pero pronto la situación se tornó extraña.

El inicio del viaje: Oklahoma y un intercambio inesperado

"La señora donde yo estaba viviendo era la rectora del colegio. Un día me dijo: 'Si usted habla por Messenger con su gente en español, se va a olvidar del inglés, entonces no puede volver a usar internet'", relató el artista.

El cantante notó que algo andaba mal cuando dejó de recibir llamadas de su familia. "Pasaron dos meses y mis papás no me habían visto. No tenía cómo comunicarme con nadie", explicó.

La situación empeoró cuando Balvin intentó buscar su pasaporte para escapar. "Bajé a buscar el pasaporte y la mochila no estaba. Le pregunté a la señora y me dijo: 'Yo lo tengo y no te lo voy a dar'", recordó el artista.

Desesperado, Balvin intentó pedir ayuda al sheriff local usando un escáner de radio. Sin embargo, el oficial no creyó su historia. "El sheriff me dijo: 'Yo sé que las cosas son muy difíciles en Colombia y por eso no te has adaptado'", contó Balvin.

La primera crisis de ansiedad y depresión de J Balvin

En este episodio de confesión, Balvin reveló que, en medio del secuestro, experimentó su primera crisis de ansiedad y depresión, aunque en ese momento no sabía identificar lo que estaba sintiendo.

"Pasaron dos meses y ahí, ya que me acuerdo, fue mi primer ataque de ansiedad y depresión, pero yo no sabía qué era eso hasta muchos años después", dijo el artista. Este episodio marcó un antes y un después en su vida, pues más tarde se convertiría en uno de los mayores defensores de la salud mental en la industria musical.

La fuga: rescate y esperanza

La oportunidad de escape llegó cuando el colombiano fue a competir en las olimpiadas de Oklahoma en una universidad. Allí, logró contactar a su padre y a un amigo, Diego Botero, quien lo rescató.

"Me metí por ese bosque y caminé hasta que me rescató Diego. Nos fuimos a vivir con ellos a Oklahoma City", relató el cantante.

Nueva York: El renacer de un artista

Después de esta experiencia traumática, Balvin se mudó a Nueva York, donde encontró inspiración para su carrera musical. "Cuando llegué a Nueva York y vi Times Square, empecé a llorar. Ahí empecé a ver a todos mis raperos favoritos y dije: 'Lo mío es esto'", recordó.

La experiencia de Balvin en Oklahoma y su posterior viaje a Nueva York fueron cruciales en su camino hacia el estrellato. "Nueva York fue la ciudad que me sacó de un momento muy difícil y me hizo soñar y decir que sí se puede", afirmó el cantante.

Esta revelación de J Balvin muestra un lado vulnerable del artista que pocos conocían. Su historia de superación, desde un secuestro en Oklahoma hasta convertirse en una estrella global del reggaetón, es un testimonio de perseverancia.

La franqueza de J Balvin al compartir esta historia en 'Los hombres sí lloran' contribuye a desmitificar la idea de que los hombres, especialmente en la cultura latina, no deben mostrar vulnerabilidad.