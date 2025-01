In English

El actor estadounidense Anthony Mackie está causando revuelo con su visión innovadora de Capitán América, mientras se prepara para el estreno de 'Capitán América: Brave New World'.

Durante un evento promocional en Roma, Mackie compartió su perspectiva sobre el icónico superhéroe. Aunque el personaje lleva el nombre de Capitán América, el actor argumentó que representa valores que van más allá de la nación.

"Cap representa muchas cosas diferentes, pero no específicamente 'América'," expresó Mackie.

La visión de Anthony Mackie sobre Capitán América

El actor destacó que el personaje simboliza cualidades como la integridad, el honor y el cumplimiento de la palabra, en lugar de reflejar simplemente el patriotismo asociado con los colores rojo, blanco y azul.

Estas declaraciones generaron reacciones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos apoyan la visión más amplia de Mackie sobre el simbolismo del personaje, otros, especialmente comentaristas conservadores, han mostrado su descontento con sus palabras. Las críticas en línea han calificado su interpretación como parte de la "retórica de Hollywood woke", y algunos incluso han anunciado que boicotearán la película.

“Captain America” in 2025: "To me, Captain America represents a lot of things.. and America isn't one of them."😳😳🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/xGwiAsO5Ck — Graham Allen (@GrahamAllen_1) January 28, 2025

Mackie, de 46 años, asumió el manto de Capitán América tras Chris Evans, quien interpretó al personaje en las entregas anteriores de Marvel. Su versión del superhéroe será el centro de atención en 'Capitán América: Brave New World', que llegará a los cines el 14 de febrero.

El latino Danny Ramírez toma el papel de Falcon, que antes tenía Mackie.

El regreso de Chris Evans

Por su parte, Evans recientemente habló sobre los rumores de su posible regreso al Universo Cinematográfico de Marvel como Capitán América. Aunque reconoció haber escuchado especulaciones sobre reunir al elenco original de 'Los Vengadores', aclaró que no ha habido conversaciones formales al respecto.

"Nunca diría nunca," comentó Evans en una entrevista con GQ publicada en septiembre de 2023, al ser consultado sobre retomar su papel.

"Pero también soy muy cuidadoso con eso. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y, como dije, a veces no puedo creer que haya sucedido. No quisiera que se percibiera como algo por dinero, que no cumpliera con las expectativas o que simplemente no se sintiera conectado con lo original. Así que, no será pronto", agregó. "Y, en última instancia, realmente espero actuar menos en mi vida. Tengo muchos otros intereses. No es que haya llegado a la cima en esta industria. No tengo un Oscar, ni estoy en la misma categoría que otros grandes nombres. Pero también me siento muy satisfecho".

La última vez que vimos a Capitán América, cuyo nombre real es Steve Rogers, fue al final de Avengers: Endgame (2019), donde el personaje aparece como un hombre mayor con paradero desconocido.