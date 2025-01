El comediante latino Ken Flores fue descubierto sin vida en su casa en la ciudad de Los Ángeles. En el momento de su muerte, el artista, quien comenzó su carrera en Chicago y se había hecho un nombre en California, tenía 28 años.

La noticia fue confirmada por el Departamento Forense del condado de Los Angeles, mientras que su familia publicó una especie de esquela funeraria en Instagram la noche del miércoles.

"Con gran tristeza confirmamos el prematuro fallecimiento de nuestro amigo, hermano e hijo, Kenyi Flores", decía el comunicado de sus seres queridos. "Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento, ya que todos estamos conmocionados y devastados por esta pérdida".

Los pésames por la muerte de Ken Flores

La comunidad de comediantes en general y de artistas latinos, especialmente los afincados en Estados Unidos, expresaron sus condolencias, en la sección de comentarios de la publicación familiar, en la que lamentaron la noticia.

"Sin palabras, descansa en paz, hermano", escribió Jimmy Humilde, el propietario de la disquera Rancho Humilde.

El conductor y actor Mario López puso tres corazones, mientras que la rapera mexicoamericana Snow Tha Product se declaró con el corazón roto.

Por su parte, la organización Hollywood Improv, que reúne a los comediantes que improvisan en escena o hacen stand-up, comentó:

"Fue un honor compartir tu talento en nuestros escenarios. Eras grandeza, y solo era cuestión de tiempo para que el mundo entero lo viera. También eras amable y un gran amigo para todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Te amamos, Ken, gracias por todas las risas", decía el homenaje.

"Lo vi varias veces en Hollywood Improve y siempre fue de primera clase. Me encantaba que cuando lo veían las audiencias nunca sabían qué esperar y siempre terminaban riéndose con él, porque había hecho un gran trabajo. ¡Qué pérdida! escribió un fan.

La carrera de Ken Flores nació abrazando su sobrepeso

Los inicios de este comediante latino fueron en YouTube, donde mostró su humor y su talento, mientras que en la vida real trabajaba como cajero en un banco. Su trabajo como comediante se enfocó en representar a los más vulnerables en los centros urbanos de Estados Unidos y contar entre risa y risa la realidad de la vida en la pobreza y la marginalidad.

Su nombre comenzó a darse a conocer por su rutina de comedia LatinXL, en la que hablaba libremente y con mucho humor de su relación con su obesidad.

"Hay muchas personas como yo en todo el mundo que piensan como yo, pero simplemente no tenemos voz", dijo Flores en una entrevista con la publicación The Comedy Gazelle. "Hay comediantes latinos, como Gabriel Iglesias, pero él no es como yo. No creció en el barrio. No fue adicto a las drogas. No creció como yo, así que no habla por mí".

"Pero hay muchas personas por las que puedo hablar que realmente no tienen una voz en la comedia. Una de las cosas que más felicidad me da es cuando la gente me dice: 'Es la primera vez que vengo a un show de comedia. Me identifico con todo lo que dices, hermano, y tenía que venir a verlo".