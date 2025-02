El divorcio es uno de los episodios más fuertes que puede experimentar un ser humano y más si han permanecido junto a su pareja por muchos años, como es el caso de Carolina Sandoval, que aunque se mostró afectada al principio por la sorpresiva separación de su esposo Nick Hernández. Ahora parece haber superado el despecho y se dedicó a verse más bella. ¡Mira su increíble transformación!

También te puede interesar:: Nick Hernández vuelve a la carga y compara su vida con Carolina Sandoval con la peor ciudad de la perdición en la Biblia

Sí, la presentadora y periodista venezolana se aferró al amor propio y su cambio ha sido impactante y favorable, dejando sin palabras a cada uno de sus seguidores y también a los televidentes que la siguen en el programa 'Siéntese quien pueda' de Univision.

Carolina lleva un año enfocada especialmente en su salud y en la pérdida de peso, pero fue hasta ahora, justo después de su polémica separación, que los resultados son más evidentes.

Actualmente, se deja ver mucho más delgada, esbelta y sobre todo: feliz con lo que ve en el espejo, o al menos así lo muestra en sus diferentes perfiles en redes sociales.

Más adelante te mostramos cómo se ve, pero antes, hablemos de cómo logró estar más bella y esbelta.

¿Cómo ha logrado bajar de peso?

Carolina en diferentes oportunidades ha explicado que ha sido totalmente natural su pérdida de peso y que se ha ayudado con "balance, papaya, colágeno y magnesio", además de 45 minutos de cardio durante el día.

También le adjudica su cambio a la buena vibra y sobre todo a la persistencia.

Pero ahora, compartió una publicación en la que etiqueta a Tania Medina, su cirujano plástico de confianza, y asoma una posible intervención para lograr finalmente su objetivo.

En el post, Carolina aparece con un top gris con el que muestra su abdomen plano, dejando en evidencia su impactante cambio.

"Yo entiendo que no me crean, que se me ven hasta las costillas, pero esto es insólito. Preguntémosle a la doctora Tania cómo ha sido posible que mi cuerpo recupere su figura a pesar de que no es que estoy, así que tú digas con abdominales marcados, pero cómo me he logrado desinflamar para todo lo que ha sido el proceso de mi nueva yo. Y ojo, si yo eligiera operarme, hacerme alguna cosita, elegiría a la doctora Tania Medina para que moldee y haga", explicó en el mencionado clip.

Te mostramos algunos de los cambios de Carolina Sandoval con el paso de los años:

Y así se ve actualmente Carolina Sandoval: