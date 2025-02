Son varios los eventos que han mantenido a la famosa cantante mexicana, Belinda, en el epicentro noticioso, durante las últimas semanas. Recientemente, la artista fue hospitalizada y aunque se desconocían las causas, la también actriz aclaró la situación.

Después de que Belinda compartiera una imagen mostrando una vía intravenosa en su brazo, que generó inquietud entre sus fans, en una entrevista explicó que no se encontraba bien debido al agotamiento extremo causado por el trabajo.

Belinda explicó: "No me encuentro bien de salud. He trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó obviamente... No he descansado ni me he tomado vacaciones".

Aunque aún no tiene un diagnóstico definitivo claro acerca del estado exacto actualmente experimentado tras ser sometida a varios estudios médicos recientes: "Ahorita apenas están checando y haciendo estudios", mencionó.

Otro tema por el que ha sido cuestionada...

En cuanto a los rumores acerca del supuesto noviazgo con José Luis García Parra, político poblano, más conocido como 'El Choco', Belinda respondió contundentemente durante una entrevista: "Tengo derecho a salir con quien yo quiera", dijo al periodista Arturo González, mientras negaba cualquier relación romántica formal actualmente activa.

Belinda aseguró estar acostumbrada a estos tipos de especulaciones, "a mí siempre me relacionan con todo el mundo... Siempre es algo que no sé por qué hay esa obsesión puesta encima mía", cuestionó Belinda.

🚨 PRIMERAS DECLARACIONES DE BELINDA: “Tengo todo el derecho de salir con quien yo quiera”



“la única que sabe de mi vida soy yo y la voy a mantener privada”



En entrevista con Arturo González, aseguró que el político poblano solo es un amigo más al que quiere mucho pero si… pic.twitter.com/G8q4NxGXii — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 8, 2025

Para poner punto final al tema relacionado con su vida amorosa, la también actriz dijo: "No voy hablar mi vida privada; si algún día tengo relación lo mantendré privadamente porque es decisión mía mantenerlo así".

Actualmente se encuentra enfocada en recuperarse físicamente mientras prepara futuras presentaciones musicales importantes como Premios Lo Nuestro 2025 donde cuenta con dos nominaciones: Artista Femenino Pop y Combinación Femenina.

A pesar del estrés laboral acumulado recientemente expresado públicamente ante medios locales e internacionales especializados tanto dentro como fuera México.