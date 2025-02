Ilona Staller, conocida mundialmente como La Cicciolina, está de vuelta. La ex actriz para adultos y ex diputada italiana lanza sus memorias a los 73 años, reavivando el interés por su controvertida carrera.

En una reciente entrevista con The Times, Staller repasa su vida y adelanta planes para una posible película biográfica. Su libro, 'Memorie', promete revelar detalles inéditos de su vida. "Cada copia la firmo con un beso", añade, con su característico estilo provocador.

De estrella porno a diputada

Staller saltó a la fama en los 80 como estrella del cine para adultos. Su carrera dio un giro inesperado en 1987 cuando fue elegida diputada en Italia, obteniendo más de 20.000 votos representando al Partido Radical.

"Los cínicos decían que era un truco publicitario, pero yo quería hacer cambios reales", asegura. Su campaña incluyó apariciones en topless y propuestas polémicas como educación sexual en escuelas y 'parques del amor' para parejas jóvenes.

Su paso por el Parlamento generó escándalo y debate. Propuso permisos para relaciones sexuales en cárceles y se ofreció a acostarse con Saddam Hussein por la paz. "Quería demostrar que la diplomacia también puede venir del amor, no solo de la guerra", explica.

Batallas legales y crisis económica

La vida de Staller cambió radicalmente cuando conoció al artista Jeff Koons. Se convirtió en su musa para la serie 'Made in Heaven', con escenas de sexo explícito. "Me convertí oficialmente en una obra de arte", recuerda.

Koons y Staller se casaron en 1991 y tuvieron un hijo, Ludwig. Pero el matrimonio no duró. La separación desató una batalla legal por la custodia que se extendió por años. "Gasté millones de euros en honorarios legales para mantener a mi hijo a mi lado", contó Staller.

Actualmente, Staller acusa a Koons de no pagar la manutención establecida en 8.000 euros mensuales. "No he recibido nada", afirma con resignación. Mientras Koons tiene una fortuna estimada en 400 millones de dólares, Staller vive en un suburbio de Roma con 22 gatos.

Su situación económica se complicó aún más cuando en 2019 una reforma redujo su pensión de exdiputada de 3.100 a 1.000 euros mensuales. "Me quitaron dinero que me correspondía, pero no me voy a quedar de brazos cruzados", dice.

Reinvención y proyectos futuros

Tras su paso por el Parlamento y el cine adulto, Staller tuvo que reinventarse. Participó en reality shows como la versión británica de 'The Farm y I'm a Celebrity' en Hungría. "Pasé noches heladas en Sudáfrica y sobreviví a base de puñados de arroz en el Caribe", cuenta.

A sus 73 años, Staller reivindica su papel más allá del escándalo. "No soy solo una diva del porno", afirma. Defiende su lucha por la educación sexual y los derechos de las mujeres.

Su hijo Ludwig, ahora de 32 años, trabaja como artista junto a su padre en Nueva York. "No hablé con él sobre mi carrera, pero las madres de sus compañeros de escuela sí. Así fue como se enteró", admite Staller.

Cicciolina mantiene su espíritu combativo y su visión crítica de la sociedad actual. "Cuando yo empecé, Italia aún estaba bajo la sombra de la Iglesia. Hoy la gente cree que todo es más libre, pero en realidad hay más hipocresía", opina.

Con la publicación de sus memorias, Staller busca dejar un testimonio sin filtros de su vida. Además, insinúa que su historia podría llegar al cine. "Hay interés en hacer una película sobre mi vida", comenta sin dar más detalles.

A pesar de las dificultades, Cicciolina mantiene su energía característica. "He vivido mucho, pero todavía tengo fuerza. No soy una mujer que se rinde fácilmente", concluye con una sonrisa, demostrando que, a los 73, sigue siendo tan provocadora como siempre.