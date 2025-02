Si hay algo que Denzel Washington ha demostrado a lo largo de su carrera es que no hay reto demasiado grande para él. Pero lo que nadie esperaba es que el legendario actor enfrentara una situación que pudo haber cambiado su vida por completo: casi pierde la mitad de su lengua en un accidente reciente.

Y si eso no fuera suficiente, la lesión afectó su manera de hablar, algo crucial para cualquier intérprete, y más aún cuando se está preparando para protagonizar nada menos que el clásico 'Otelo' en Broadway.

El propio Denzel lo contó en una entrevista para 'The Interview' del diario New York Times, donde relató lo impactante que fue la situación: "Me mordí la lengua casi hasta la mitad hace unos meses. Está afectando mi habla. Me obliga a hablar más despacio. Tengo que usarla", confesó.

Sin dar muchos detalles sobre cómo ocurrió el accidente, dejó claro que no ha sido una recuperación sencilla y que ha tenido que adaptar su ritmo de vida a este inesperado inconveniente.

¿Qué consecuencias le produjo?

El golpe no solo fue físico, sino también profesional. Interpretar a Otelo, uno de los personajes más exigentes de Shakespeare, requiere una dicción impecable y una gran expresividad vocal.

"Tengo una línea: '¿A dónde quieres que vaya para responder a esta acusación?'. Es difícil porque mi lengua sigue hinchada. Ha afectado todo", explicó el actor, quien a pesar de todo sigue adelante con los ensayos.

@othellobway Today in @nytimes. Read Denzel Washington’s full interview at the link in bio—then see him onstage in “Othello.” Performances begin Feb 24. ♬ original sound - Othello on Broadway

Una lección de Dios

Pero si hay algo que distingue a Washington es su resiliencia. Para él, este accidente tiene un significado más profundo.

Desde hace tiempo ha hablado abiertamente sobre su fe, y ahora ve este incidente como una especie de señal. "Por eso rezas todos los días. Estoy como, 'Está bien, Señor, estoy aquí, creo que esto es lo que querías que hiciera'. No estoy seguro de por qué, pero uno puede decir coincidencia y serendipia y todas esas cosas", reflexionó.

Su conexión con la religión ha sido cada vez más fuerte. En diciembre de 2024, se bautizó en la iglesia Kelly Temple de Nueva York y actualmente está en proceso de obtener su licencia como ministro. Lejos de ver su carrera como actor como su mayor legado, ahora siente que su verdadera misión tiene que ver con algo más grande. "En este punto, todo lo que hago es a través del lente de lo que Dios piensa, no de lo que ellos piensan", aseguró.

Y aunque la lesión le ha traído más de un dolor de cabeza, su entusiasmo por 'Otelo' sigue intacto. La obra, dirigida por Kenny Leon, se desarrollará en un futuro cercano, lo que le da un giro fresco a una historia clásica. "El tema de los celos, la envidia, el dolor y la muerte toma un nuevo significado en la era de la información. Todo esto ahora es inmediato y global", comentó Denzel sobre esta reinterpretación.

Denzel Washington en 'The Interview' (Entrevista completa)

El gran ausente en los Premios Oscar 2025

Pero Denzel no solo habló de su accidente y su fe, también aprovechó la entrevista para tocar un tema que ha dado de qué hablar en la industria: su ausencia en las nominaciones al Oscar 2025, a pesar de su participación en Gladiator II.

Con su característico humor y calma imperturbable, el actor no mostró ni un rastro de resentimiento, sino más bien una actitud relajada. "Me quedé allí, sentado, sonriendo, pensando: 'Mira eso. El día que no conseguiste una nominación al Oscar, estabas trabajando en Otelo en Broadway. ¿Me estás tomando el pelo? Aww. Oh, estoy tan molesto'", bromeó, fingiendo decepción con un tono claramente irónico.

Denzel lleva décadas en la industria y sabe que los premios no definen una carrera. En lugar de lamentarse por no estar en la lista de nominados, compartió una reflexión que demuestra que su enfoque está en algo mucho más profundo que los trofeos dorados. "Estoy feliz con lo que estoy haciendo. He estado aquí por mucho tiempo y no quiero decir que tenga otros asuntos que atender, pero hay una realidad a esta edad: me estoy volviendo más sabio, aprendiendo a hablar menos y a comprender más. Y eso, para mí, es lo realmente emocionante", concluyó.