Hay artistas que se conforman con llegar, y luego está Carlos Rivera, quien después de dos décadas de trayectoria sigue sintiendo que apenas está calentando motores.

En esta entrevista, Rivera nos abrió las puertas de su mundo para hablar sobre su gira de conciertos "XX", con la que celebra 20 años de carrera, y sobre el camino que lo ha llevado hasta aquí ¡y vaya que ha sido un camino fascinante!

Lo que comenzó como el sueño de un joven tlaxcalteca en el reality show musical 'La Academia' en 2004, se ha convertido en una carrera que lo ha llevado por escenarios de todo el mundo, desde el teatro musical hasta estadios abarrotados.

Y aunque la nostalgia es inevitable, Carlos no se detiene demasiado a mirar atrás. "Me siento feliz, feliz y agradecido de poder celebrar 20 años de música con tantas cosas bonitas pasando. Sin embargo, todavía siento que estoy al principio de todo y que falta mucho por recorrer, pero toca celebrar también todo lo bonito que se ha hecho hasta ahora", confiesa.

Ganar un reality no te hace artista

Rivera es de los que creen que el éxito no se hereda ni se regala, se trabaja. Y aunque el público lo conoció en 'La Academia', no se engaña con la idea de que un reality show te asegura una carrera. "Ganar un reality no te hace artista", dice con seguridad. "Te da el empujón para comenzar, pero después hay que ganarse un lugar, trabajar para mantenerse y, sobre todo, encontrar un camino propio".

Ese camino lo ha llevado a explorar diferentes facetas: la televisión, el teatro, la música, y ahora, una gira que promete ser la más ambiciosa de su carrera. "Es mucho, pero me encanta trabajar", admite entre risas. "Amo lo que hago y eso es lo que me impulsa. Me emociona cada proyecto y creo que esa emoción es lo que la gente siente en mis shows".

Carlos, el perfeccionista detrás de su gira "XX"

Si hay algo que caracteriza a Carlos Rivera es su nivel de detalle en todo lo que hace. No es solo pararse a cantar, es contar una historia. Desde el vestuario hasta la cantidad exacta de músicos en escena, cada aspecto de su gira "XX" está supervisado por él. "Me involucro en todo porque creo que un concierto no es solo un recital, es una experiencia. Me gusta que la gente salga del show con algo más que solo las canciones, que se lleven un mensaje, un momento, una historia", explica.

Y claro, después de 20 años en la industria, esa historia tiene muchas páginas. La gira lo llevará por varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y en cada parada promete algo especial. No es solo un setlist de éxitos, es una celebración de lo que ha sido y de lo que aún está por venir.

Los conciertos que marcaron su vida

Pero Carlos no solo ha sido el protagonista de grandes conciertos, también ha sido espectador. Cuando le preguntamos por las presentaciones que más lo han impactado, no duda en mencionar tres nombres icónicos: Elton John, José Luis Perales y Celine Dion. "Elton John porque siempre he tenido una conexión con 'El Rey León', Perales porque fui con mi mamá y tenemos una historia especial con 'Y cómo es él', y Celine Dion porque es Celine Dion y verla en Las Vegas fue increíble", cuenta con una sonrisa.

Con una lista de momentos inolvidables y una gira que está por arrancar, Carlos Rivera está más activo que nunca. Y aunque insiste en que aún le queda mucho por recorrer, su legado ya está más que asegurado.

No te pierdas la entrevista completa aquí:

Información cortesía de Popticular.com