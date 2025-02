Este 2025 llegó cargado de sorpresas y también de muchos embarazos. A pocos días de conocer que famosas como Carmen Aub y Francisca estaban en la dulce espera, la estrella mexicana Mario Bautista les sigue el paso: será papá, o al menos así parece.

En una reciente publicación en las historias de su perfil de Instagram, Mario encendió las alarmas al aparecer sosteniendo el vientre de su novia, la modelo Karina Praitova. Con las manos juntos formaban un corazón.

Luego de la revolución, decidió subir un post con varias fotografías que parecía confirmarlo.

"Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba", comenzó diciendo en el pie de la publicación.

Seguidamente, aseguró que algo "nuevo" para la relación viene en camino. ¿Será su primer hijo?

"Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo Karina Praitova", prosiguió.

¿Será o no será papá?

Mario no confirmó que estaban esperando su primer bebé juntos, pero sus seguidores, admiradores y amigos lo dieron por hecho y compartieron un sinfín de buenos deseos en la publicación.

"Felicidades", escribió la creadora de contenido Lele Pons. La cantautora Sherlyn González también dejó su mensaje: "Omg, estoy feliz por ti, hermanito. Te amo".

Su gran amigo Juan Pablo Zurita compartió un mensaje que confirmaría el embarazo: "La noticia ya es pública. Los amo, disfruten mucho".

Sus fieles seguidores, llenos de dudas, tampoco se hicieron esperar con los mensajes: "Melodía en camino"; "Se me bajó la presión. Aviéntenme una coca"; "¿Vas a tener un bebé?"; "¿Mini Mario en camino?"; "¿A qué hora sales a decir que es broma todo?"; "Mario, no nos dejes así, haz un live y cuéntanos todo"; "Te tomaste en serio el desaparecer y llegar con una sorpresa"; "¿Y el ultrasonido lindo?"; "Pero si todavía no tienes 35".

El amor en su máxima expresión

Luego de su relación fallida con la cantante Karol Sevilla, Mario parece haber encontrado a la mujer de su vida.

Karina, a diferencia de Karol, es una chica muy alejada del espectáculo. Se conoce que es "Belarusa de corazón y mexicana por elección".

De acuerdo con lo descrito en su cuenta de Instagram, es modelo internacional y ha trabajado con importantes marcas en varias partes del mundo.

Lo cierto es que el embarazo sigue siendo un rumor hasta que ellos oficialmente lo confirmen. Puede que se trate de estrategia de marketing para su nueva canción o puede que finalmente Mario cumpla su sueño de ser papá.

¡Seguiremos tras las pistas!