La declaración ante la justicia argentina de Geoff Payne, el padre de Liam Payne, en el caso de la muerte de su hijo se filtró hoy, con dolorosos detalles sobre cómo estaba la salud de su hijo, que pasaba con su amigo y su novia, y cómo se enteró de la tragedia.

"Estaba bien, estable, sobrio". Así describió Geoff la situación de su hijo la última vez que lo vio, el 29 de agosto de 2024, cuando se reunieron en la ciudad inglesa de Manchester para celebrar a Liam, quien cumplió 31 años ese día.

La familia lo veía al menos una vez al mes para pasar tiempo con él y con Bear, el pequeño hijo de Liam. Sabían de su lucha contra las adicciones que desarrolló mientras era parte de One Direction, pero consideraban que estaba estabilizado. La verdad no podía estar más lejos.

Los últimos meses de Liam Payne, según su papá

La declaración de Geoff, difundida por el portal Infobae, deja en claro que toda la familia Payne estaba abocada a apoyar a Liam con su enfermedad. "Logramos mantenerlo, estabilizarlo, pero Liam no estaba mejorando. Estaba estable, pero no mejoraba. En ese periodo, Liam recibía llamadas de Roger, yo no sabía quién era", indicó el hombre en referencia a Rogelio Nores, un empresario argentino que se había acercado a su hijo y se ofreció ayudarlo "a cambio de nada".

Buscando un cambio de aire que ayudara al músico y por sugerencia de Nores, Liam, Geoff y un guardaespaldas viajaron con el argentino al poblado de Wellington, en el estado de Florida, situado a una hora y media al norte de Miami, donde el empresario tenía amigos.

"Nos quedamos 10 semanas ahí con Liam, los cuatro. Durante ese tiempo formamos un equipo con Roger y el guardaespaldas para la recuperación de Liam, siempre monitoreado por psicólogos y psiquiatras, todos contactos de Roger por lo que yo ahora no tengo sus datos. La novia de Liam iba y venía", indicó Geoff.

Se asume que la novia a la que refería es Kate Cassidy, quien se veía en las redes sociales como la pareja de Liam y con quien viajó a Argentina.

Poco a poco las intenciones de Nores parecieron cambiar y empezó, según el papá de Liam, a empujarlo a hacer negocios.

"Liam sabía que yo creía que era errado que dejara la música por las inversiones. Cuando yo lo conocí a Roger, él estaba enfocado en el bienestar de Liam y lo creí genuino; luego, Roger cambió su enfoque cuando intentó integrar a su novia al círculo de confianza que teníamos con Liam, su novia, el guardaespaldas y yo".

Según relató, "la novia" se mudó a la casa de Wellington una vez que Geoff regresó a Inglaterra.

El celular de Liam Payne

Según Geoff, su hijo no tenía teléfono propio. Le había asegurado que era para no caer en la tentación de consumir drogas. Se comunicaba con él a través de los celulares de otros. Nores era el encargado de darle información sobre cómo estaba su hijo.

Hoy en día se sabe que en algún momento Liam se hizo de un celular, pues fue el que usó para comunicarse con un empleado del hotel y un mesero con los que estableció relación en Buenos Aires para que le suministraran cocaína, según los documentos del caso. Ambos están en prisión preventiva esperando el juicio con cargos de distribución y venta de estupefacientes.

El viaje a Argentina, según Nores le dijo a Geoff, duraría cinco días. Eventualmente se fue alargando.

Nores ha dicho que su relación con Liam era solo de amistad, pero se filtró a la prensa argentina datos del hotel CasaSur, donde eventualmente murió el artista,en los que el empresario se habría identificado como su manager.

Con ese contexto y el hecho de haber sido el último de las personas del círculo de Liam en verlo con vida, Nores tiene cargos por homicidio por negligencia. Es uno de un total de cinco imputados por la muerte del artista.

Las investigaciones también han incluido declaraciones de la psiquiatra que trató al artista, su novia, quien había partido de Argentina dos días antes, y otras personas que estuvieron en contacto con él.

La peor noticia para un padre

"Tomé conocimiento de la muerte de Liam por parte de Roger. Yo estaba en mi casa con mi mujer. Él me llamó a las 17.23, hora de Buenos Aires, pero no vi la llamada hasta una hora después aproximadamente. En el medio me llamó una vez más y me mandó un mensaje para que lo llamara lo antes posible. Cuando vi todos esos llamados a las 18.18 horas de acá, le devolví el llamado", relató.

Fue Nores quien le dio la terrible noticia y le instó a viajar a Argentina. Sus hijas, las hermanas mayores de Liam se habían enterado por los medios de comunicación. Menos de dos días después Geoff estaba visitando el hotel CasaSur, acompañado de Paul Higgins, un especialista en seguridad irlandés, quien fue el encargado de seguridad y manager de las giras durante los casi cinco años que duró One Direction.

Allí prestó declaraciones, se reunió con las autoridades que llevan el caso e hizo las diligencias necesarias para repatriar el cuerpo de Liam a Gran Bretaña. Nunca más volvió a hablar con Nores.

Casi tres semanas después de la muerte de su hijo menor y el único varón, Geoff Payne encabezó su funeral con familia y amigos cercanos, incluyendo los cuatro hombres que vieron de cerca lo que pasó con Liam en One Direction: Sus compañeros Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. Horan fue el último del grupo en verlo con vida, justamente durante su concierto en Buenos Aires, días antes de su muerte. Tomlinson seguía siendo un amigo cercano.

La familia Payne pidió una autopsia independiente en Inglaterra para el cuerpo de su hijo. El reporte salió esta semana con la misma causa de muerte: politraumatismos. Es decir, lo mató la caída del tercer piso del hotel CasaSur.

Se habla que además del caso penal que llevan las autoridades en Buenos Aires, la familia también haga demandas civiles. El testimonio de Geoff Payne parece indicar que es muy posible. Aun hay que esperar.