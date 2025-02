Meghan Markle lo vuelve a hacer. La Duquesa de Sussex está lista para dar un nuevo giro en su faceta empresarial, y esta vez lo hace con un anuncio que nadie vio venir: cambió el nombre de su marca.

Aunque su camino en los negocios lleva tiempo en marcha, Meghan sigue apostando por la evolución, demostrando que su visión va más allá de la realeza y que su nombre por sí solo ya es un sello de impacto. ¿De qué se trata esta nueva etapa?

El anuncio lo hizo a través de un video compartido en su cuenta oficial de instagram, donde Meghan aparece ante cámara hablando con un look casual y relajado, y comenzó su mensaje comentando sobre su próxima serie producida por Netflix y la cuál se estrena en dos semanas.

Aunque dijo que dicho proyecto la ha mantenido ocupada, aclaró que no ha sido en lo único que ha trabajado en los últimos meses. Fue así como anunció que su marca personal dedicada al lifestyle también se reinventó, llevando ahora el nombre de 'As Ever'.

"En dos semanas, se estrena mi serie en Netflix, pero hay algo más en lo que he estado trabajando. Me hace muchísima ilusión presentaros 'As Ever', una marca que he creado y en la que he puesto todo mi corazón", comentó Markle sobre sus nuevos proyectos.

Así se llamaba la marca antes

Meghan explicó que, aunque hace un año eligió el nombre "American Riviera Orchard" para su marca, inspirado en su vecindario en California, con el tiempo se dio cuenta de que podía ser más una limitación que una ventaja.

Según reveló, el nombre original sugería que su proyecto estaría exclusivamente ligado a productos locales, lo que podía restringir su visión a la hora de desarrollar recetas, recomendar experiencias o expandirse globalmente. Y Meghan no es precisamente de las que piensan en pequeño.

Con esto en mente, tomó la decisión de cambiar de rumbo y apostar por un nombre que refleje mejor el alcance que realmente busca.

"El año pasado pensé en llamarlo American Riviera, porque me encanta ese nombre. Es mi barrio, el apodo de Santa Bárbara, pero me limitaba solo a productos fabricados o cultivados en esta zona", expresó la exactriz y empresaria sobre despedirse del viejo nombre de su marca.

"As Ever", el nuevo nombre de su marca, significa "Como siempre ha sido", un concepto que refleja su deseo de compartir todo aquello que la ha emocionado a lo largo de su vida: recetas, jardinería, manualidades y más.

Pero el cambio de nombre no fue la única sorpresa. Markle tenía otro anuncio bajo la manga. Visiblemente emocionada, reveló que en los últimos meses ha estado trabajando en su próximo proyecto con Netflix, pero lo más interesante es que la plataforma de streaming también se ha convertido en su socio empresarial.

La nueva aventura de Meghan Markle con Netflix

Paralelo a su faceta como empresaria, Meghan Markle está a punto de dar otro gran paso en el mundo del entretenimiento. Su serie de lifestyle, "Con amor, Meghan", llega a Netflix el próximo 4 de marzo de 2025, con una propuesta en la que combinará cocina, jardinería y bienestar, todo mientras recibe a invitados especiales en su finca en California.

Este proyecto no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino que también le permitirá conectar de una manera más íntima con su audiencia, compartiendo sus pasiones y mostrando una faceta más relajada y auténtica. Para Meghan, esto no es solo un programa, es una extensión de su visión y de lo que quiere construir en el futuro.