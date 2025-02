Patrick Schwarzenegger hizo su gran entrada en la tercera temporada de 'The White Lotus', la serie HBO, y su debut no pasó desapercibido. Desde el primer episodio, su personaje, Saxon Ratliff, un joven egocéntrico y descarado, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Pero fue una escena en particular en donde el actor de 31 años y uno de sus protagonistas dejó al público verdaderamente sin palabras, ¡y por mil razones!

En la secuencia, Saxon camina completamente desnudo hacia el baño después de hablar sobre pornografía con su hermano menor, Lochlan, una interacción que ha provocado todo tipo de especulaciones y debates entre los espectadores.

Schwarzenegger habló sobre la escena en una entrevista con Esquire , y confirmó: "Sí, ese es mi trasero real". Aclaró que no había doble de cuerpo y afirmó que no sabía que había que estar desnudo hasta que leyó el guion. "Una vez que leí el guion, supe lo que iba a pasar, pero antes de eso, no lo sabía".

La dinámica entre los dos personajes ha dado lugar a especulaciones en línea sobre la naturaleza de su relación, y muchos espectadores han expresado su incomodidad por posibles matices incestuosos.

Patrick Schwarzenegger for The White Lotus pic.twitter.com/eMuxsNYF0r — Pop Flop (@ThePopFlop) February 17, 2025

La escena de desnudo de Patrick Schwarzenegger que tiene a todos hablando

El padre de Patrick, el legendario actor Arnold Schwarzenegger, opinó sobre la escena de debut de su hijo, expresando orgullo y diversión.

Arnold compartió una foto de la alfombra roja con Patrick en Instagram y escribió: "Estaba muy emocionado de tomarme un descanso de la filmación para celebrar a @patrickschwarzenegger en el estreno de la temporada 3 de The White Lotus. ¡Qué espectáculo! Podría decir que me sorprendió descubrir que tiene una escena de desnudo, pero ¿qué puedo decir? La manzana no cae lejos del árbol. No se lo pierdan este domingo, confíen en mí".

La publicación de Arnold recibió reacciones mixtas de los fanáticos.

"De tal palo tal astilla, ¿no?", escribió uno.

"¡Padre e hijo! ¡Me encanta! ¡Me recuerda a mí y a mi papá! ¡Fantástico!", elogió un comentarista.

"Debe ser duro crecer con un padre como Arnie, es imposible llenar ese espacio", argumentó un fan.

"Arnold estaba desnudo en 'Terminator'", recordó otro.

"¡Guau! Me encanta Arnie. Me alegra verlo apoyar a su clon", añadió un usuario.

"The White Lotus", creada por Mike White, nunca ha evitado el contenido provocativo. Las temporadas anteriores incluyeron escenas de desnudos notables, como la del personaje de Steve Zahn, que expone sus testículos hinchados en la primera temporada, y la de Theo James, que utiliza una prótesis para un desnudo frontal en la segunda temporada.