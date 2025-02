La comediante Amy Schumer acaba de lanzar una bomba de chismes en Hollywood, y todo apunta a un posible romance entre Meryl Streep y Martin Short.

Sí, dos de las leyendas más queridas de la industria ahora son el centro de especulaciones amorosas, y todo gracias a un comentario de la comediante en la alfombra roja.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que Schumer, quien compartió pantalla con ambos en la exitosa serie 'Only Murders in the Building', hablara con People sobre su experiencia sentada junto a ellos en la gala del SNL50.

"No hay nadie más divertido que Marty Short, con quien me senté en el concierto de bienvenida la otra noche", comentó Schumer con su característico tono de picardía. Pero fue lo que dijo después lo que hizo que las alarmas se encendieran: "Creo que el té ya se derramó. Eso es lo que veo. No lo sé".

Para rematar, Schumer mencionó que Short podría estar involucrado con "la mejor actriz de nuestro tiempo". No mencionó directamente a Streep, pero la insinuación bastó para reavivar los rumores sobre un romance entre los veteranos de Hollywood.

¿Streep y Short son más que amigos?

Las especulaciones sobre la relación entre Meryl Streep (75) y Martin Short (74) llevan meses circulando. La pareja ha sido vista junta en varios eventos públicos, y aunque siempre han mantenido una amistad entrañable, algunas señales han hecho que los fans se pregunten si hay algo más.

En agosto de 2023, ambos fueron captados tomados de la mano en una fiesta posterior al estreno de la cuarta temporada de 'Only Murders in the Building', donde interpretan a una pareja en pantalla. Luego, en los Emmy 2024, volvieron a sentarse juntos, avivando aún más las sospechas.

Sin embargo, en enero de 2024, un representante de Short desmintió cualquier relación romántica, declarando a E! News que "son solo muy buenos amigos, nada más". El propio Short abordó el tema en el podcast 'Club Random with Bill Maher', reiterando que Streep y él "son solo amigos muy cercanos".

La vida amorosa de Meryl Streep antes de los rumores

Antes de que surgieran estos rumores, Meryl Streep estuvo casada durante 45 años con el escultor Don Gummer, a quien conoció a través de su hermano. Se casaron en 1978, apenas seis meses después de su primer encuentro, y juntos tuvieron cuatro hijos: Henry, Mamie, Grace y Louisa.

Pero en octubre de 2023, se reveló que Streep y Gummer llevaban más de seis años separados. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que la actriz nunca hizo pública su separación.

Por ahora, ni Streep ni Short han confirmado nada, y todo sigue siendo un juego de especulaciones. ¿Son solo grandes amigos que disfrutan de la compañía del otro, o hay algo más detrás de su complicidad?

Lo cierto es que, con Amy Schumer alimentando los rumores, la conversación no parece apagarse pronto. Y en Hollywood, sabemos que donde hay humo, a veces también hay fuego.