La animadora y periodista venezolana Carolina Sandoval continúa hablando de su polémica separación con Nick Hernández. Ahora, comparte la verdadera razón que los separó y no tiene que ver con dinero.

En principio, Nick aseguró en un en vivo en Instagram que su divorcio fue por fuertes diferencias financieras y de comunicación. Incluso, aseguró que Carolina realizaba gastos totalmente innecesarios, lo que les generó importantes deudas.

En ese entonces, Carolina lo desmintió y se vio sorprendida con la demanda de divorcio, pero ahora reveló la verdad detrás de su separación.

Como es costumbre, Carolina habló sin tapujos de su vida privada, ahora confesando que no fue por dinero que su ex interpuso la demanda de divorcio, sino por su vida sexual.

La verdadera razón tras el divorcio de Carolina Sandoval

Durante su dinámica de Instagram "Vístete con Caro", la presentadora de 'Siéntese quien pueda' aseguró que la "incompatibilidad sexual" acabó con su matrimonio.

"Si buscáramos las razones reales por la cual este matrimonio que yo tenía que terminar, ojalá que dijera la verdad en el papel. La verdadera razón sería incompatibilidad sexual, diferencias irreconciliables", dijo sin pelos en la lengua.

Así mismo, invitó a sus seguidores a no opinar sobre la situación de terceros sin conocer verdaderamente lo que sucede y admitió estar muy feliz con su vida de soltera.

"Lo que pasa es que es muy fácil opinar desde afuera y no saber lo que se vivía en una familia que tenía muchos momentos lindos... La realidad es que ya no tengo nadie que me esté llevando hacia abajo... Con quien te juntes es súper importante. A veces no damos crédito de lo importante que es cuidar tu energía", añadió.

¿Por qué no se ha concretado el divorcio?

Según comentó la misma Carolina, todavía tienen fuertes diferencias con el dinero que ambos trabajaron mientras estaban en pareja.

"El mérito que tiene el papá de mi hija menor, es que se atrevió a hacer algo potente, pero no lo quiere terminar. Lo que nos construimos, nos los vivimos, en plural, y lo que hay que compartir, él no lo quiere compartir. Que son las deudas, porque se quiere lanzar en bancarrota para no asumir su responsabilidad", concluyó.

Carolina Sandoval y Nick Hernández se separaron en noviembre de 2024. El empresario venezolano fue quien interpuso la demanda de divorcio en el Condado de Broward – Florida.