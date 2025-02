Las celebridades saben que no hay mejor lugar para lucir espectacular que las glas de premios como la de Premio Lo Nuestro. Aunque la atención de los espectadores normalmente recae en loa grandes vestidos, estos looks no estarían completos sin un gran maquillaje que los eleve a un nuevo nivel.

Es por ello que las grandes figuras de la música y el entretenimiento latino no se han guardado nada y salieron frente a las cámaras luciendo lo último en tendencias de maquillaje, dando una clase magistral de cómo deslumbrar y dejar todos atónitos.

Como ya se ha hecho costumbre en las últimas galas de premios, los ojos ahumados han vuelto a ser tendencia una vez más. Sin embargo, a la moda o no, este look ha sido una marca personal para la reina de belleza, Nadia Ferreira, quien sabe que este maquillaje hace el contrate perfecto con sus ojos claros.

Otra que quiso darle protagonismo a la mirada fue Ludmila Soleimani. La influencer argentina optó por unas sombras en colores tierras pero sin dar el efecto ahumado, acompañándolas con un delineado negro en el parpado y en la línea de agua. Ya que su mirada es la protagonista de su look, la joven se inclinó por un labial rosa de brillos.

Si bien la regla dice que lo ideal es solo destacar una zona del rostro a la hora de maquillarse, Mada Hernández ha dicho que las reglas son para romperlas. De ese modo, la celebridad se presentó con un maquillaje ahumado en la zona de sus ojos, combinado con un fuerte labial rojo, llevando toda la atención a su rostro.

Aunque las miradas fuertes y los labios marcados se han vuelto los favoritos de las celebridades, hay otras figuras que optan por maquillajes menos cargados, pero llenos de elegancia. Este fue el caso de la cantante Becky G, quien brilló con un maquillaje sobrio al mejor estilo princesa. La artista de ascendencia mexicana optó por una sombras claras y de brillos y las mejillas ruborizadas.

Del mismo modo, Marianela Ancheta también se inclinó por un look más limpio y clásico en su maquillaje. La reina de belleza optó por colores en tonalidades rosa y brillos para darle luz a su rostro, creando una armonía perfecta entre los distintos elementos de su look.

La influencer Jessica Judith escogió un maquillaje más natural para la gran ocasión. La dominicana asistió al evento con sombras en tonos tierra que se difuminaban perfectamente en sus parpados creando profundidad, pero sin ser muy visibles. En cuanto a sus labios, la estrella de internet se decantó por un tono nude.

Siguiendo la tendencia de make up no make up, está la presentadora Vicky Van, quien prefirió usar un estilo bastante natural para la gala de premios. Al igual que Jessica, Vicky optó por tonos parecidos a su piel para sus ojos con el fin de generar ese efecto de profundidad, pero sin llegar a ser llamativos, lo mismo para sus labios.