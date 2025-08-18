La modelo y empresaria de tequila Kendall Jenner mostró un look notablemente diferente en una reciente sesión fotográfica en Los Ángeles, tomando prestado el estilo de la película de Angelina Jolie de 2010, "Salt".

La supermodelo de 29 años, conocida por desfilar en pasarelas de todo el mundo y ser empresaria, lució una peluca larga, oscura y lisa con flequillo en capas, gafas de sol negras finas y maquillaje mate intenso. Este cambio de imagen radical supuso un cambio radical respecto a su estilo habitual.

Fuera de cámara, se vio a Jenner con una bata gris sencilla y chanclas negras, un teléfono en una mano y una taza en la otra, con un bolso negro colgado sobre el hombro.

August 16: Kendall Jenner arriving at a trailer at Sunset Gower Studios in Los Angeles, California.

Su nueva apariencia llamó la atención, pues ya estaba en el candelero luego de aparecer en el Instagram de Justin Bieber.

El artista compartió una foto de él sentado con Jenner en un evento reciente en Los Ángeles, donde ella parecía estar discutiendo algo con entusiasmo.

Hailey Bieber comentó en tono de broma sobre los movimientos de la mano de Jenner en la publicación, y Jenner respondió de la misma manera.

El intercambio se produjo después de que Jenner asistiera a la fiesta de lanzamiento del álbum SWAG de Bieber, donde apareció con un vestido negro ajustado y jugó minigolf en un interior.

La aparición de Jenner con los Bieber pone de relieve su larga amistad. También pasó el verano en el extranjero, visitando la Toscana con su hermana Kylie Jenner y asistiendo a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia, ampliamente comentada.

En julio, Jenner salió a cenar con su familia en The Ivy en Los Ángeles para celebrar el 91º cumpleaños de su abuela MJ.

A través de sus proyectos de moda, excursiones familiares y conexiones sociales, Jenner sigue siendo una figura clave en la cultura de las celebridades. Su última transformación en el set, que recuerda a Jolie, añade otra dimensión a su imagen pública en constante evolución.

En otras noticias , Kylie y Kendall Jenner estuvieron ausentes de la boda de su medio hermano Brody Jenner con la surfista Tia Blanco, aparentemente debido a persistentes tensiones familiares.

Si bien el motivo oficial fueron conflictos de agenda, fuentes cercanas le dijeron a The US Sun que la "mala sangre" entre sus madres, Kris Jenner y Linda Thompson, jugó un papel importante.

Brody, que mantiene una relación cercana con su madre, ha luchado durante mucho tiempo con la presencia de Kris en la vida de Caitlyn Jenner, lo que complica aún más los lazos entre hermanos.

Aunque Caitlyn asistió, ni Kylie, ni Kendall, ni las hermanas Kardashian estuvieron presentes. A pesar de las ausencias, Brody celebró la ceremonia en Malibú, calificándola de "algo realmente especial" y agradeciendo a los invitados su cariño y apoyo.

