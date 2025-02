Las alfombras rojas siempre son un gran momento para brillar y deslumbrar a los paparazis y el público en general. A lo largo de los años, la gala de 'Premio Lo Nuestro' ha sido testigo de grandes atuendos, aunque también de algunos horrores de moda y estilo de parte de las grandes figuras de la música y el entretenimiento latino.

Si bien errar es de humanos, muchos artistas pasaron los límites asistiendo a uno de los eventos más importantes de la música latina con una elección de atuendo poco más que cuestionable, los cuales fueron inmortalizados en postales que hoy se han convertido en lecciones de modo sobre lo que no se debe hacer, o mejor dicho, usar.

Una de estas figuras ha sido la actriz y modelo mexicana Lorena Herrera, quien se presentó a la entrega de premios de 2009 con un minivestido rosa chicle con transparencias en la zona del torso. El diseño y el color recordaba a las quinceañeras de la época.

Aunque el estilo ya era llamativo, Herrera decidió acompañarlo con una gargantilla plateada con diamantes, así como unos aretes que hacían juego y un peinado con bastante volumen. La saturación de elemento le dio a la artista un look sobrecargado que no permitía destacar ninguna parte en especial.

Sin embargo, ese año Herrera no fue la único que sorprendió con su cuestionable decisión de estilo. La famosa roquera, Alejandra Guzmán también provocó sentimientos encontrados entre los espectadores que intentaron descifrar el curioso vestido de la artista.

Fue así como La Guzmán se presentó a la gala de premios en un vestido blanco ajustado al cuerpo, el cual tenía mangas que asemejaban alas. En la zona del pecho y los brazos se observaba una cadena de oro estampada en la tela, cubriendo la parte superior de su torso y generando algunas dudas sobre su look.

Candela Ferrero es otra de las celebridades que ha quedado en la memoria de estos premios por llevar uno de los peores looks a la gala. Si bien a simple vista el vestido seleccionado por la artista no parece especialmente feo, el estilo y la sencillez del modelo no parecen ser aptos para una entrega de galardones.

Ferrero llegó con un vestido que simulaba un top y una falda. Sin embargo, la pieza no solo se veía sencilla, sino que parecía desentonar con el glamour y la elegancia que caracteriza a estos premios y sus invitados.

La artista estadounidense de ascendencia dominicana, Leslie Grace, también ha quedado en el recuerdo de todos como una de las peores vestidas en PLN, cuando en 2013 se inspiró en los pavo reales para su look para la gala.

Grace asistió con un vestido corto arriba de la rodilla. Como se la falda de plumas de pavo real no hubiese sido suficiente, la artista lució un corsé azul con piedras de distintos colores, los cuales no parecían estar en armonía con el resto del look.

Pero las mujeres no son las únicas que han cometido graves falta de estilo. Los hombres también han tenido sus errores en la moda de PLN, y el bloguero Perez Hilton es la prueba de esta afirmación cuando asistió a los premios en 2015.

En aquella ocasión, el estadounidense se decantó por un conjunto a juego de saco y shorts arriba de la rodilla. Las piezas con un estampado de puntos fueron acompañados por una camisa rosa, así como unos zapatos de vestir en café los cuales no combinaban en absoluto con el look.

Otra estrella masculina en quedar mal con su look en años más recientes es el cantautor Lenin Ramírez, quien llevó el "tomar riesgos" a un nivel más extremo dándole un resultado contrario al que esperaba.

Fiel a su estilo ranchero, Ramírez se presentó a la alfombra de los premios en 2022 con un tradicional sombrero de vaquero, aunque eso fue lo que menos llamó la atención. Su traje de animal print de un guepardo se robó la atención de todos y dejando claro que no siempre que se arriesga se gana.

El periodista Erick Cuesta fue otro de los peores vestidos en la gala de 2023, cuando se presentó a la alfombra luciendo un saco poco más que curioso mientras posaba frente a las cámaras que no tardaron en retratar uno de los peores looks en la historia del premio.

La prenda en cuestión no solo tenía un estampado a rayas en blanco y negro, sino que además encima de este patrón llevaba un segundo estampado de hojas de palmera en color verde y azul.

A pesar de ser fiel a su estilo, Jon Z no se salvó de estar catalogado como uno de los peores vestidos de la alfombra de PLN. Con un atuendo muy roquero, el rapero y productor boricua dejó a todos atónitos con su elección para un evento tan importante.

Fue así como lució un atrevido chaleco negro con distintos detalles como cadenas y broches en color plateado. La prenda iba abierta dejando ver el abdomen del artistas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su look fueron los pantalones de cuero rojo que dejaba al descubierto la parte superior de su ropa interior.

Aunque en comparación a otros estilos de esta lista, Ángela Aguilar no cometió un crimen grave de moda, lo cierto es que su look para los PLN de 2024 no ha sido uno de los más llamativos y elegantes que suele llevar en sus apariciones en público.

Si bien el estampado del vestido rinde homenaje a la cultura mexicano, así como su música, el modelo lucido por Ángela no ha sido uno de los más memorables de la artista, siendo incluso uno de los más decepcionantes que ha vestido en los últimos años.

Un caso similar ocurrió con Amara La Negra, aunque su vestido no sea un desacierto como tal, el exceso de detalles hace que los espectadores no sepan a cuál de los elementos prestarle atención.

La artista estadounidense de ascendencia dominicana lució en la más reciente edición de la entrega de premios un vestido repleto de diamantes que acentuaban su figura. Como si eso no fuera suficiente, el vestido estuvo coronado con un moño en la parte del pecho en color rosa chillante que desviaba la atención del entretejido de joyas.

Con algunos de los peores looks presentes a lo largo de la historia durante esta entrega de premios, los artistas se preparan para no cometer los errores del pasado y deslumbrar a los fans con su talento y su impecable gusto por la moda.