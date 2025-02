Ver partir a un ser querido es una situación que nadie quiere vivir, tampoco Martha Elena Martínez Viveros, quien al enterarse de la muerte de su madre Paquita la del Barrio sufrió un doloroso accidente.

La inesperada partida de la famosa intérprete de 'Rata de dos patas' sacudió al mundo del espectáculo, y por supuesto, a su familia, tanto que desestabilizó y le derivó una fuerte caída a su hija adoptiva.

La caída de Martha Elena

La hija de Paquita la del Barrio informó al programa Imagen Espectáculos que sufrió fuertes lesiones en la frente y en la nariz tras el accidente.

"Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara, pero está bien. Estoy bien", confesó Martha Elena frente a la cámara de televisión durante la misa religiosa que se llevó a cabo en Alto Lucero – Veracruz.

Así mismo, Martha explicó que la noticia la sorprendió, generando un fuerte impacto emocional en ella que desencadenó su caída.

"Sí, me sorprendió porque nos hablaron así de momento: 'Tu mamá se murió' y sí me impactó y me golpeé la cara", añadió.

Pese a la fuerza del impacto y a la abundante hemorragia, Martha Elena informó que no se presentó en el hospital, ya que no fue más que un raspón.

Vale acotar, que esta sería la primera vez que Martha Elena ofrece declaraciones frente a la prensa luego del triste deceso de su madre el pasado 17 de febrero. Siempre ha estado alejada del mundo social y sus hermanos eran quienes daban la cara por la familia.

Otros de la familia Viveros que se han pronunciado son su hermano Javier Gerardo, su sobrino Demian y su primo Francisco Torres, cada uno de ellos habló de Paquita la del Barrio, de su muerte, de su legado y de los próximos pasos que darán tras la lamentable pérdida.

Amigos cercanos y seguidores también han compartido su sentir y recuerdos de Paquita en las diferentes plataformas digitales.

Paquita la del Barrio ya fue cremada y este viernes 21 de febrero sus cenizas llegan a Ciudad de México para un merecido homenaje, según comentó su hijo Javier Gerardo.

Seguiremos tras las pistas para mayor información sobre el tributo que le rendirán a la queridísima "Guerrillera del Bolero".