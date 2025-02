Yamili Valenzuela, hermana de la icónica cantante mexicana Yuri, quien ahora trabaja con ella y forma parte importante de su equipo, reveló en una entrevista que no siempre fue así.

Yamili vivió bajo la sombra de su hermana durante mucho tiempo y confesó que hubo momentos en los que incluso llegó a odiarla.

En una entrevista para 'El show debe continuar', Yamili decidió romper el silencio y compartir su visión sobre lo que significa ser la hermana de una artista tan reconocida, desde su infancia hasta el día de hoy.

Un pasado que la llevó a odiarla

La relación entre Yamili y Yuri fue bastante compleja, con momentos de distancia y resentimiento. También, menciona que comenzó a usar drogas a los 18 años, lo que podría estar relacionado con la falta de atención y el sentimiento de abandono que experimentó durante su infancia.

"La verdad es esta, yo empecé a usar drogas en primera instancia y me metía hasta el dedo en la nariz, desde los 18 más o menos, 18 años", confesó.

Yamili explica que "perdió" a sus padres porque estos estaban totalmente dedicados a la carrera de su hermana, entonces el rol de su hermana se lo llevaron provocando un odio que según confiesa no estuvo bien canalizado.

"Entonces creces sin tus padres no, porque están con ella, que es artista, y tú eres la morenita, entonces creces con una serie de cosas, porque así es la vida. Mira, ahora que te estoy diciendo de verdad y para que todos sepan, yo nunca quise ser cantante, nunca", dijo.

En la conversación, Yamili destacó que este odio también aumentó con el racismo que vino de la mano con ser la hermana morena de Yuri.

"Mi visión de niña de mi hermana se la llevaron, entonces creció un odio, que ha existido toda la vida, y tú lo sabes, porque eres güera, yo no. Sí, ella es la güerita (Yuri), en este país es así o no? Sí, se ve un país racista, la morenita, ay, pero la güerita, claro, esa sí", expresó.

Ser la hermana de un artista no es fácil, al menos para ella...

Yamili describe la experiencia de ser la hermana de un artista como "muy complicada". expresa que la gente a menudo asume que tener un familiar famoso es sinónimo de privilegios y facilidades, pero la realidad es diferente. También explica que la gente se acerca a ella constantemente pidiendo favores relacionados con su hermana, lo que puede ser abrumador.

"Ser la hermana de un artista es muy complicado, la gente piensa que es Wow, increíble, tiene los primeros boletos en lugares, este tiene lo mejor, no, tiene una serie de complicaciones, mucha gente se te acerca y Hey, consígueme un trabajo con tu hermana, ¿puedes? Oh, ¿no le vas a decir que no? Oh, dame 10 boletos, ¿puedes?", afirmó.

A pesar de los desafíos, Yamili siente un gran orgullo por los logros de su hermana, con el tiempo, encontró su propia identidad más allá de ser la hermana de Yuri. Ahora que admira a su hermana, entiende que tiene su propio lugar en el mundo.

"Siempre me llamo la hermana de Yuri y me siento muy orgullosa de eso, pero tengo una identidad también, tengo un nombre, ahora lo entiendo, soy una mujer de 56 años pero cuando eres más joven no lo entiendes, es terrible", confesó.