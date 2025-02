El famoso humorista venezolano George Harris volvió a Miami – Florida luego del trago amargo que vivió durante su presentación en 'Viña del Mar 2025' llevado a cabo en la imponente Quinta Vergara. Él aseguró estar arrepentido de aceptar la invitación de la producción del show chileno porque crearon una campaña de xenofobia en su contra.

También te puede interesar:: Rafael Araneda regresa a Chile por la puerta grande ¿Se va de 'Enamorándonos?

El pasado domingo 23 de febrero, George vivió una de las peores noches de su vida cuando un grupo pequeño de asistentes a la primera gala del festival abuchearon y pitaron su trabajo, obligándolo así a bajarse de la tarima sin siquiera comenzar su rutina.

La polémica situación generó opiniones divididas en las plataformas, algunos aseguraron que no logró conectar con el exigente público de la Quinta Vergara, otros aseguraron que fue una situación planeada con el objetivo de manchar los 20 años de carrera del exitoso comediante.

George Harris dio la cara

Tras el incómodo momento, George se pronunció en redes sociales y se disculpó con el público que había comprado los boletos para ver su show, pero fue hasta ahora, en su regreso a Estados Unidos (país donde reside), que el comediante habló frente a la prensa.

En entrevista para Telemundo 51, George admitió estar arrepentido con asistir al festival.

"Tuve una experiencia bastante rara, bizarra, que no se la deseo a ningún artista internacional, la verdad", comenzó diciendo el artista durante el encuentro con la reportera de Telemundo 51 en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Así mismo, habló sobre las amenazas que recibió a través de redes sociales desde que se conoció su invitación al show.

"El balance que saco de estas horas, después de lo que ocurrió en Viña. Hay muchas cosas que se han mezclado en esta situación, muy incómodas. Yo no debí aceptar la invitación a Viña, porque yo recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar", confesó George.

¿Por qué asistió George Harris a Viña del Mar 2025?

A pesar de las amenazas que recibió en redes sociales, él decidió acudir al show, pues dudó que el público chileno pusiera el tela de juicio su trabajo.

"Uno siente obviamente que el latinoamericano se sobrepone a esas cosas, que nosotros respetamos el trabajo de otro, uno tiene ese pensamiento porque yo nunca le haría eso a ningún artista, esté de su lado o no. El 60% del público esa noche eran venezolanos, que hay millones y a mí siempre me ha ido muy bien ahí y lo agradezco y sé que la mayoría de los chilenos no son así. Para nada mis palabras van contra ellos, porque ellos son gente muy amable, muy querida y yo los quiero mucho, pero sí hubo una cosa organizada, lamentablemente que no permitió que se desarrollara nada, porque yo desde que entré al escenario empezó el boicot", añadió.

Seguidamente, habló del mal trato que recibió por parte de los medios de comunicación chilenos.

"La prensa chilena es tóxica, muy tóxica, lamentablemente. Y es tóxica con los artistas internacionales, es una pena por el festival, porque es un festival muy bello que tiene una tradición que es importante en Latinoamérica. Nosotros tenemos pocos escenarios de ese nivel y de esa manera, pero lamentablemente en mi categoría, que es el humor, muchos humoristas no quieren ir", respondió.

¿Hubo o no hubo campaña de xenofobia?

George confirmó que fue atacado bruscamente por un público pequeño.

"Sí, hubo una campaña muy fuerte de meses consecutivos, ahí están todos los canales, mi foto era la foto de todos los programas de televisión de opinión en donde hablaban durante horas, con respecto a mi opinión política, a lo que yo hacía, que un venezolano no da risa en Chile, que eso no causaría ningún impacto, y entonces venían otros opinólogos y decían oye, pero ese presentador no va a funcionar porque eso es para su comunidad o sea siempre desmeritando el trabajo, siempre, de una manera agresiva con el artista. Y yo les voy a decir una cosa, yo no me lo tomo personal, es una pena que eso pase con cualquier artista", expuso.

¿Volvería George Harris a Viña del Mar?

Para el venezolano no es una posibilidad regresar a un escenario que no respete su trabajo, destacando que ningún artista internacional debería aceptar la invitación.

"Al festival no, lamentablemente no, no es un lugar para artistas internacionales, yo no lo veo así. Tú no puedes tener ningún escenario en cualquier lugar del mundo que motives al público para bajar a un artista, tú no lo puedes tener, eso no es sano ni para el artista, ni para la industria, ni para los medios, para nadie, porque eso es un circo romano y eso ya fue hace muchos años. Ahora lo que nos falta es que nos tiren un animal al escenario para ver si es que nos muerde", concluyó.