Febrero de 2025 fue un mes negro para el mundo del espectáculo mundial, siguendo la racha dolorosa de enero. Este mes, el mundo sufrió una serie de pérdidas significativas que conmovieron a audiencias a nivel mundial y en nuestra cultura latina en particular.

Nombres legendarios como los de Paquita la del Barrio y Gene Hackman están en la lista, pero tristemente es mucho más amplia. Se fueron desde actores icónicos hasta cantantes, diseñadores y periodistas, cada uno de ellos contribuyó de manera invaluable a su campo, dejando una huella imborrable en la cultura popular.

Aquí te daremos un repaso por las personalidades más destacadas:

Barbie Hsu

La actriz, cantante y presentadora de televisión taiwanesa Barbie Hsu falleció el 2 de febrero a los 48 años debido a complicaciones de neumonía. Conocida por su versatilidad en la pantalla, Hsu dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento asiático.

Su carrera incluyó papeles destacados en series de televisión y películas, así como una exitosa carrera musical.

Lee Joo-sil

La actriz surcoreana Lee Joo-sil falleció el 2 de febrero a los 80 años después de una larga batalla contra el cáncer de estómago. Con una carrera que abarcó décadas, Lee Joo-sil fue una figura respetada en la industria cinematográfica coreana, conocida por su talento y dedicación a su oficio.

Brian Murphy

El actor británico Brian Murphy, famoso por su papel en la serie 'Un hombre en casa', falleció el 2 de febrero a los 92 años. Murphy tuvo una carrera extensa en teatro y televisión, dejando un legado en la comedia británica. Su personaje del señor Roper en 'Un hombre en casa' y su spin-off 'George y Mildred' sigue siendo recordado con cariño por el público.

Carl Weathers

El actor estadounidense Carl Weathers, conocido por su papel de Apollo Creed en la saga de 'Rocky', falleció el 2 de febrero a los 76 años. Weathers fue un ícono en el cine de acción y deportes, y su personaje en Rocky es uno de los más icónicos en la historia del cine.

Adán Manzano

El periodista y reportero de Telemundo Adán Manzano falleció el 6 de febrero a los 27 años. Manzano era un joven talento en el periodismo, y su muerte prematura sorprendió al mundo. Su legado en el periodismo deportivo seguirá siendo recordado.

Norma Mora

La actriz mexicana Norma Mora falleció el 11 de febrero a los 82 años. Con una carrera que abarcó varias décadas, Mora fue una figura respetada en el cine y teatro mexicano, participando en numerosas producciones que dejaron huella en la cultura popular.

Rieul Kim

El diseñador surcoreano Rieul Kim, conocido por vestir a la banda BTS, falleció el 12 de febrero a los 32 años. Kim era un talento emergente en el mundo de la moda, y su colaboración con BTS lo había llevado a la escena internacional.

Angie Morad

La actriz y ex Miss Mundo Angie Morad falleció el 14 de febrero a los 33 años. Morad había participado en varios proyectos en el mundo del entretenimiento y había sido reconocida por su belleza y talento.

Sasha Montenegro

La actriz, cantante y vedette italiana Sasha Montenegro falleció el 14 de febrero a los 78 años debido a complicaciones de salud. Montenegro fue una figura icónica en la escena artística italiana, conocida por su versatilidad y carisma en el escenario.

Kim Sae-ron

La actriz coreana y estrella de Netflix Kim Sae-ron falleció el 16 de febrero a los 24 años. Sae-ron había ganado reconocimiento por sus papeles en series de la plataforma y era considerada una de las jóvenes promesas del cine coreano.

Paquita la del Barrio

La cantante mexicana Paquita la del Barrio falleció el 17 de febrero a los 77 años. Paquita era una figura icónica en la música mexicana, conocida por sus boleros que empoderaban a las mujeres y criticaban a los hombres. Su legado musical es inmenso y sigue siendo recordado con cariño por su público.

Yolanda Montes 'La Tongolele'

La actriz y vedette mexicana Yolanda Montes, conocida como "Tongolele", falleció el 17 de febrero a los 93 años. Tongolele había padecido demencia senil desde 2015 y se había retirado de la vida pública. Fue una de las figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano, recordada por su talento y carisma en el escenario.

Daniel Bisogno

El conductor de televisión mexicano Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero a los 51 años después de varios meses de estar internado en un hospital. Bisogno era un rostro familiar en la televisión mexicana, conocido por su carisma y habilidad para conectar con el público.

Roberta Flack

La cantante, compositora y pianista estadounidense Roberta Flack falleció el 24 de febrero a los 88 años debido a complicaciones de esclerosis. Flack fue una leyenda en la música, ganadora de cinco premios Grammy y conocida por éxitos como 'Killing Me Softly With His Song' y 'The First Time Ever I Saw Your Face'.

Su legado musical es incalculable y sigue siendo recordada con admiración por su talento y contribuciones a la música.

Michelle Trachtenberg

La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg murió a los 39 años el 26 de febrero. Uno de los papeles más importantes de su carrera, fue el de Dawn Summers en 'Buffy the Vampire Slayer'.

Gene Hackman

El actor estadounidense y su esposa Becky Arakawa fueron descubiertos sin vida en su casa en el estado de Nuevo México el 27 de febrero de 2025. Su muerte está siendo investigada por la policía.

Cada una de las personalidades que nos dejaron en este mes nos enseñó que el arte, la música, el cine y la creatividad pueden trascender el tiempo y las fronteras, conectando a personas de todo el mundo.