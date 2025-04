Hace más de dos años que terminaron las filmaciones de la película 'It Ends With Us', pero el escándalo y el pleito que desató no parecen tener fin. El enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni llegará a los tribunales en 2026, pero en la corte de la opinión pública la guerra está encendida y la reputación de la artista está llevando una paliza. Ahora hay una nueva prueba que se asegura que la perjudicará.

Según The DailyMail , la actriz ha sido acusada de hipocresía después de que un clip resurgido del comentario del Blu-ray de su película de 2018 'A Simple Favor' la muestra bromeando sobre una escena en la que agarró inapropiadamente la ingle de su coprotagonista Henry Golding.

En el clip , grabado durante los comentarios de la película, se escucha a Lively riendo y preguntándole a Golding: "¡Hola! ¡Qué gusto! ¿Puedo tocarte los huevos con fuerza?". El director Paul Feig elogió su improvisación, diciendo: "¡Tú también lo intentaste!".

Esta admisión ha provocado indignación en las redes sociales y ha planteado preguntas sobre la legitimidad de sus acusaciones contra Baldoni.

Lively presentó una demanda en diciembre contra Baldoni, alegando acoso sexual durante el rodaje de su película 'It Ends With Us'.

Ella describió sentirse incómoda con la supuesta "intimidad física improvisada" de Baldoni, incluidos comentarios hechos durante escenas íntimas.

Baldoni respondió con una demanda por difamación, alegando que Lively y su esposo Ryan Reynolds conspiraron para arruinarlo.

Una prueba importante

El clip que resurgió sigue siendo relevante y podría considerarse una "prueba irrefutable" en la continua disputa legal entre Baldoni y la fuente, según una fuente cercana a Baldoni.

"Blake admitió haberle agarrado la entrepierna a su coprotagonista como improvisación", declaró la fuente a DailyMail. "Este video captura a Blake haciendo exactamente lo mismo de lo que ahora acusa a Justin, pero peor".

Además de las imágenes que volvieron a aparecer, el equipo de Baldoni presentó otras pruebas que creen que contradicen las afirmaciones de Lively.

Un video obtenido por el Daily Mail a principios de este año pareció mostrar que los comentarios de Baldoni sobre el aroma de Lively fueron en respuesta a su reciente discusión sobre su bronceado en aerosol, contradiciendo su afirmación de que nadie lo escuchó.

A pesar de las reacciones negativas, Lively ha intentado mantener una imagen pública positiva.

Recientemente la vieron en la panadería de una amiga en Connecticut, repartiendo donas como parte de un esfuerzo por acercarse a los fanáticos durante la controversia.

Fuentes cercanas a ambas partes nos dicen que este drama legal está lejos de terminar.

Ni Lively ni Baldoni parecen tener fundamento para sus acusaciones, considerando la creciente cantidad de evidencia y el clamor público.