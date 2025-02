Como si las capturas de imágenes de textos y las copias de emails no fueran suficientes, ahora resurgió un video en el que Blake Lively confiesa ante unas dos mil personas que se robó una copia no autorizada de su película 'It Ends With Us' y la proyectó sin permiso en un festival literario mucho antes del estreno.

La grabación, tomada durante el festival literario Book Bonanza en Grapevine, Texas, muestra a Lively revelando al público que se llevó la película en un disco duro para presentarla en el evento, a pesar de que Sony y Wayfarer, el estudio de Justin Baldoni, solo habían autorizado mostrar 20 minutos.

El video ha generado controversia en redes, ya que sus declaraciones fueron hechas meses antes de que la actriz demandara a Baldoni por presunto acoso sexual y difamación. En la grabación, Lively bromea sobre la situación, asegurando que decidió proyectar la película completa sin importar la negativa del estudio.

"Nos dijeron que no, pero lo hicimos igual"

Durante su discurso en el evento, Lively explicó cómo ella y su equipo desafiaron las órdenes de Sony y Wayfarer.

"Para ser honesta, lo que realmente pasó es que íbamos a mostrar la película y el estudio dijo: 'No, no, solo van a mostrar 20 minutos'. Nosotros dijimos: 'No, vamos a mostrar la película'. Y ellos dijeron: 'No está terminada'. Y yo dije: 'A ellos no les importa'", dijo Lively ante el público, en referencia a los fanáticos de la novela de Colleen Hoover.

La autora, presente en el evento, intentó calmar la situación asegurando que el público vería "un corte muy temprano" de la película, pero las palabras de Lively dejaron claro que la proyección no estaba aprobada por el estudio.

La actriz incluso detalló cómo llevó la película en un disco duro hasta Texas para la proyección, afirmando que literalmente "trajo el filme en un avión" en una carpeta y un disco.

Reacciones en redes y críticas a Blake Lively

El video ha provocado una ola de críticas hacia Lively, con varios usuarios cuestionando por qué Sony no ha tomado acciones legales en su contra por mostrar material sin permiso.

"¿Por qué Sony no la está demandando por esto?", preguntó un usuario en redes.

"Hizo lo que le dio la gana y no respetó a nadie. Yo la habría despedido en un segundo", escribió otra persona.

Algunos seguidores también notaron la incomodidad de Colleen Hoover en el video, especulando que la autora no estaba del todo de acuerdo con la decisión de Lively de exhibir la película sin aprobación.

¿Qué significa esto para la batalla legal con Justin Baldoni?

El video resurge en un momento delicado para la actriz, ya que actualmente enfrenta una disputa legal con Justin Baldoni, su coprotagonista y director de It Ends With Us. En su demanda, Lively acusa a Baldoni de acoso sexual y de emprender una campaña de difamación en su contra cuando ella denunció su comportamiento.

Por su parte, Baldoni ha presentado una contrademanda contra The New York Times, en la que la señala de difamación y extorsión, asegurando que Lively y su esposo, Ryan Reynolds, intentaron arruinar su carrera.

Con la viralización de este video, algunos creen que podría perjudicar la imagen pública de Lively en el caso, ya que la muestra actuando de manera impulsiva y desafiando las reglas de la industria cinematográfica.

Si bien Sony aún no ha hecho comentarios sobre la filtración del video, expertos en la industria han señalado que mostrar una película sin el consentimiento del estudio puede violar acuerdos de confidencialidad y derechos de autor. Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado de ninguna acción legal en su contra por este incidente.