El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama fueron vistos juntos por primera vez en meses, en medio de incesantes rumores de que llevan vidas separadas y estarían contemplando el divorcio.

Te puede interesar: Barack Obama admite que la presidencia afectó su matrimonio: así es como se reconecta con Michelle

En un video capturado por TMZ, la pareja fue vista cenando el 19 de abril en el restaurante Osteria Mozza en Washington D.C., donde los Obama tienen su residencia principal. El clip los muestra caminando por las instalaciones, mientras otros clientes aplauden y los animan.

Barack presta atención a los vítores y levanta la mano hacia la multitud. Michelle mantiene la cabeza gacha y camina delante de su esposo antes de salir del restaurante.

Esta es la primera vez que se ve a los Obama juntos, después de que Michelle estuviera ausente de muchos eventos a los que su esposo ha asistido durante el último año, incluida la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump.

Barack y Michelle han sido objeto de rumores de separación y no han podido acallarlos. En los últimos meses, ambos han hablado por separado sobre su matrimonio. Ella señaló que su decisión de centrarse en sí misma durante este tiempo ha llevado a muchos a creer que ella y Barack se están divorciando.

Lo interesante es que, cuando digo que no, la mayoría de la gente dice: "Lo entiendo", y estoy bien. Eso es lo que a nosotras, como mujeres, creo... nos cuesta: decepcionar a la gente. Tanto es así que este año la gente... ni siquiera podía imaginar que estaba tomando una decisión por mí misma, y tuvieron que asumir que mi esposo y yo nos divorciamos", reveló Michelle en el podcast " Work in Progress with Sophia Bush ".

"Esto no podría ser una mujer adulta tomando decisiones por sí misma, ¿verdad? Pero eso es lo que la sociedad nos hace. De hecho, empezamos a preguntarnos: '¿Qué estoy haciendo? ¿Para quién estoy haciendo esto?'. Y si no encaja en el estereotipo de lo que la gente cree que deberíamos hacer, entonces se etiqueta como algo negativo y horrible", añadió la ex primera dama.

Barack también habló sobre las complejidades de su matrimonio, compartiendo que tenía una deuda emocional con su esposa después de su presidencia. El político también compartió que ha estado trabajando para mejorar su relación con Michelle desde entonces.