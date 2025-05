La personalidad televisiva Sharon Osbourne ha provocado una ola de preocupación entre sus seguidores tras su última aparición en las redes sociales, en la que se veía notablemente delgada y demacrada después de haber revelado previamente sus constantes luchas con el aumento de peso tras el uso de la droga Ozempic.

La exjueza de 72 años del programa de telerrealidad X Factor publicó un video en Instagram defendiendo el significado de la canción "War Pigs" de Black Sabbath de 1970 de su esposo Ozzy Osbourne, afirmando que la canción "estaba en contra de la guerra y no a favor de ella". La publicación tenía como subtítulo: "Percepción vs. Realidad".

Aunque el foco del vídeo estaba relacionado con la música, la atención rápidamente se centró en la apariencia de Osbourne.

Llevaba un suéter azul holgado y pantalones color crema, y muchos fanáticos comentaron sobre su figura visiblemente delgada.

"Sharon, te quiero, pero estás demasiado delgada", escribió una persona. Otros comentaron con sentimientos similares, como: "Se ve enferma, pobrecita" y "Por favor, deja de bajar de peso, estás hermosa. Basta de bótox y rellenos".

Osbourne ha sido abierta sobre su reciente trayectoria en materia de salud.

Hablando en el podcast Howie Mandel Does Stuff, dijo: "No puedo subir de peso ahora, y no sé qué le ha hecho eso a mi metabolismo, pero parece que no puedo subir nada, porque creo que fui demasiado lejos".

Además, Osbourne declaró al Daily Mail que no ha recuperado ninguno de los 42 kilos que perdió mientras usaba Ozempic, un medicamento desarrollado originalmente para tratar la diabetes tipo 2 pero que ahora se usa ampliamente para perder peso.

"Ahora peso un poco más de 35 kg. Necesito subir 4,5 kg, pero por mucho que coma, sigo en el mismo peso", dijo. "Ya he tenido suficiente. He abandonado todas las intervenciones".

"No podría hacerme mucha más cirugía facial; ya no me queda mucha piel que estirar, tirar ni cortar. Y no me pondré más rellenos ni bótox", añadió. "No creo que nunca esté contenta con mi aspecto. Pero ahora estoy satisfecha. Me ha llevado años decirlo, pero he aprendido la lección. Así soy yo. Por fin es hora de dejar las cosas como están".

Osbourne ha sido sincera en el pasado sobre su larga historia con procedimientos cosméticos, que incluyen banda gástrica, estiramiento facial, abdominoplastia y Botox.

En febrero, le dijo a The Guardian que había perdido "tres piedras [42 libras] en cuatro meses. Demasiado".

Su dramática pérdida de peso ganó atención generalizada por primera vez durante su aparición en Celebrity Big Brother en marzo de 2024.

"Los médicos no lo pueden explicar", dijo en el programa. "Pero creo que es solo porque me estoy haciendo mayor, y con la edad, uno pierde peso y se encoge y se marchita".

Al reflexionar sobre su decisión de consumir la droga, Osbourne dijo: "Todo el mundo lo hacía".

En declaraciones al programa Loose Women de ITV a principios de este año, añadió: "No me arrepiento. Todo lo que tenía que ver con el peso era: 'Lo quiero ya'. Las inyecciones que me pusieron funcionaron, pero parece que ahora no puedo engordar nada".

"Bajé más de 18 kilos. Si pudiera, recuperaría 5 kilos más", dijo. "Soy una persona común y corriente que tuvo suerte y no la aprovechó. Nunca quiero olvidar que he sido muy afortunada en la vida".

El video de Osbourne defendiendo a "War Pigs" sigue circulando en línea, pero es su apariencia -y las respuestas emocionales que ha evocado- las que han reavivado la conversación en torno a las consecuencias no deseadas de los medicamentos para bajar de peso y la imagen corporal a los ojos del público.