La supermodelo y empresaria estadounidense Tyra Banks causó sensación en la novena edición anual de los premios Fashion Los Angeles Awards de The Daily Front Row. No solo la homenajeaban como ícono de la moda, sino también por el look que estrenó y que muchos fans encontraron "irreconocible".

Banks, de 51 años, desfiló por la alfombra roja con un cambio de imagen sorprendente: lucía un corte de pelo fresco y ajustado, sin duda, unas cejas pobladas, mucha sombra de ojos plateada brillante y un rostro casi perfectamente liso. Su aspecto renovado generó un revuelo en redes sociales, donde se cuestionaba si se había sometido a cirugía.

Como especulaban sus fans, el nuevo look podría deberse a algún tratamiento reciente. El Dr. David Pincus, cirujano plástico que no ha tratado a la presentadora de America's Next Top Model, cree que las especulaciones revelan más sobre su apariencia que la cirugía.

Tyra Banks dazzles at the Fashion Los Angeles Awards, sparking buzz with her bold makeup look that had everyone wondering about a stunning transformation! https://t.co/Xt1jShP6nU pic.twitter.com/IsLAAwpkTb — Web3 Weaver (@web_3_weaver) May 2, 2025

"Como cirujana plástica, puedo decir que Tyra Banks parece haber conservado sus rasgos naturales de forma impecable", declaró Pincus al Daily Mail . "Siempre se ha caracterizado por sus maquillajes atrevidos y creativos que realzan o transforman drásticamente su apariencia".

Mientras algunos especularon en las redes sociales que podría haberse sometido a una segunda operación de nariz u otra cirugía estética, Pincus descartó la posibilidad de cambios quirúrgicos significativos.

"En estas fotos recientes, todavía se ve vibrante y única. No veo señales de cirugía mayor", dijo. Sin embargo, señaló que ciertos rasgos faciales podrían ser resultado de procedimientos no invasivos. "Es probable que se haya aplicado bótox para su frente lisa y cejas arqueadas", añadió. "En general, esto parece más propio de un maquillaje y estilismo profesional que de una intervención cosmética importante".

En la fiesta de Los Ángeles, Banks lució su impactante look de maquillaje, con una sombra de ojos destacada que alternaba entre un delineador negro de alas oscuras y una sombra plateada brillante, combinada con mejillas suavemente esculpidas y un labial rosa pálido. Si bien el nuevo look impactante sorprendió a algunos fans de la estrella, Pincus reiteró que probablemente se trate de un milagro de cambio de imagen, no de una cirugía plástica importante.

"Aún luce vibrante y única", dijo. "Esto parece más un maquillaje y estilismo profesional que una intervención cosmética importante".

Así estaba antes:

Admisión de rinoplastia pasada y rumores recurrentes

Banks nunca ha ocultado que se operó la nariz al principio de su carrera como modelo. En "Perfect is Boring", sus memorias de 2018, cuando se la operó, escribió: "Tenía huesos en la nariz que crecían y me picaban. Podía respirar bien, pero le añadí cirugía estética. ¡Lo admito! Me hice la nariz con pelo artificial. Siento que tengo la responsabilidad de decir la verdad".

Los rumores sobre nuevos retoques cosméticos surgieron a principios de este año cuando asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de París, el 1 de marzo, en el primer Le Grand Dîner du Louvre. Los fans también especularon sobre cambios adicionales en su nariz y su complexión facial. Algunos aplaudieron su aspecto, diciendo que su atuendo era "impresionante". Otros, en cambio, criticaron su rostro.