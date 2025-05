El artista mexicano Tony Elizondo, una de las voces principales de la agrupación de música regional mexicana Calibre 50, alarmó a sus fans al publicar un video en el que se le veía con los brazos enyesados y totalmente inmovilizados.

Según contó, todo es consecuencia de un accidente que sufrió haciendo deporte, aunque no dijo exactamente cuál.

"Traigo dos fisuras, traigo una fisura en cada brazo, los dos brazos fueron los suertudos esta vez, por algo pasan las cosas, agradecemos que no fue otra cosa más grave solo fue una fisura, de ahí lo que le pudo haber seguido fue una quebrada o que el hueso estuviera mal acomodado o alguna operación, pero hay que verle lo positivo, creo que fue lo más mínimo que pudo haber pasado dentro de lo malo..", indicó el artista, mientras intentaba hacer reir a sus fans que llevaban días preocupados, pues había desaparecido de las redes sociales.

"Me encuentro bien, estoy raspado de todo este brazo, el derecho, la espalda la tengo toda raspada, la rodilla también, pero les digo, dentro de lo que cabe estoy bien, aunque se me ha complicado hacer muchas cosas...".

"No les mando un abrazo porque no puedo en verdad (risas)...me lesioné haciendo deporte, ni modo hay que echarle ganas, me dijeron los doctores que en un mes con revisión iba a salir adelante pero en ese mes vamos a regresar con todas las pilas, todo el entusiasmo...ustedes no se preocupen...ánimo yo no me agüito", agregó.