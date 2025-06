El esposo de Jonathan Joss afirma que el actor de 'King of the Hill' y 'Parks and Recreation' fue asesinado por un vecino homofóbico que gritó insultos raciales antes del tiroteo fatal en San Antonio, Texas, el domingo por la noche.

Tristan Kern de Gonzales dijo que presenció el trágico asesinato de su esposo de 59 años, quien prestó su voz al personaje de John Redcorn en la popular serie animada. La pareja se casó el Día de San Valentín a principios de este año.

La policía de San Antonio respondió a reportes de un tiroteo en curso alrededor de las 7:00 p. m. del domingo en Dorsey Drive y encontró a Joss cerca de la carretera con heridas de bala. Los oficiales intentaron salvarle la vida, pero el personal médico de emergencia lo declaró muerto en el lugar. Las autoridades arrestaron al sospechoso, Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años, por cargos de asesinato tras ser detenido a una cuadra del lugar del crimen.

La pareja había visitado su antigua propiedad para revisar el correo cuando encontraron lo que parecía ser el cráneo y el arnés de su perro, colocados deliberadamente a la vista, según el comunicado de Gonzales en Facebook. La casa se incendió en enero, matando a sus tres perros.

"Comenzamos a gritar y llorar en respuesta al dolor de lo que vimos", escribió Gonzales.

Añadió que, mientras esto ocurría, un hombre se les acercó repentinamente y comenzó a gritarles insultos homofóbicos antes de sacar una pistola de su cadera y dispararles. Gonzales dijo que estaban desarmados y afligidos cuando ocurrió el incidente, y que su esposo lo apartó de un empujón cuando el vecino abrió fuego.

La policía está en desacuerdo

Según informes, la pareja recibió amenazas durante dos años de residentes de la zona que insistían en quemar su casa. Gonzales afirmó que los denunciaron a la policía en repetidas ocasiones, pero no hicieron nada. También sufrieron acoso frecuente por parte de personas que no aceptaban la relación de la pareja.

Sin embargo, la policía de San Antonio refutó las acusaciones de delito de odio. Añadió que los investigadores "tratan estas acusaciones con mucha seriedad y han revisado exhaustivamente toda la información disponible".

"A pesar de las afirmaciones en línea de que se trata de un crimen de odio, actualmente la investigación no ha encontrado evidencia que indique que el asesinato del Sr. Joss esté relacionado con su orientación sexual", dijo la policía en un comunicado.

Joss fue mejor conocido por prestar su voz a John Redcorn en "King of the Hill" desde la segunda hasta la decimotercera temporada, asumiendo el papel tras la muerte del actor de voz original en 1996. También interpretó al jefe Ken Hotate en "Parks and Recreation" y apareció en películas como "True Grit" y "The Magnificent Seven".