La artista mexicana Sheyla Tadeo dejó a sus fans en shock con su drástica transformación gracias a una gran pérdida de peso. Sin embargo, eso no fue nada al lado de la cara de todos cuando la cantante reveló que había donado unas 18 libras (8.5 kg) de la piel que le había quedado colgando para niños que sufrieron graves quemaduras.

Famosa por su inconfundible voz y por su participación en programas de televisión, Vecinos y La escuelita VIP, Tadeo reveló en una entrevista que había perdido 58 kilos, unas 127 libras, gracias a una operación de reducción de estómago.

Además, contó que se sometió a una cirugía plástica, como la que se hizo Raúl de Molina, en la que le quitaron una gran cantidad de piel, que fue donada para hacer injertos a niños que habían sufrido quemaduras y a personas con diabetes avanzada.

"Me hice una parcial lipectomía en enero, con el doctor Alejandro Andrade, cirujano plástico reconstructor, y dentro de esta cirugía doné la piel que me quitaron", dio a conocer la también cantante. "Me quitaron 8.5 kilos de piel".

Tadeo explicó que después de perder tanto peso, la piel le colgaba y el desbalance le estaba generando problemas de columna.

"Alejandro me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos; estuviera mal si no hubiera dicho que sí", agregó.

El injerto de piel donada, conocido médicamente como aloinjerto cutáneo, es un procedimiento en el que se utiliza piel humana obtenida de donantes fallecidos como cobertura temporal en pacientes con quemaduras extensas u otras lesiones dérmicas graves.

Según la American Burn Association, estos injertos no permanentes cumplen un rol fundamental al proteger la herida contra infecciones, reducir la pérdida de líquidos y minimizar el dolor, mientras se prepara la zona afectada para un injerto definitivo con piel del propio paciente. La piel donada es procesada y almacenada en bancos de tejidos bajo estrictos estándares de seguridad antes de su aplicación clínica

La transformación no ha terminado

Sheyla Tadeo agregó que su proceso físico aún no ha terminado. "Sigo bajando de peso para hacerme la próxima cirugía. Esta sí es estética, me van a ayudar a bajar la parte del bajo busto, que le llaman el gordito, para poder que se me contornee la figura y estar saludable. No sé si me la haría en diciembre o en enero, todo depende de los tiempos de trabajo", detalló.

Pero su futuro es más que su proceso de perder peso y mejorar su físico y su salud. Está preparando un álbum homenaje a Lucha Vila.

"Tengo 15 temas, entre ellos va a haber tres inéditos para que la gente también conozca mi trabajo como cantante y el homenaje a la señora que se lo merece, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo", indicó.