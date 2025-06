Para el shock de muchos en Hollywood y la indignación de los fans de Justin Baldoni, un juez federal desestimó la contrademanda de 400 millones de dólares del actor y director contra Blake Lively, calificando sus reclamos de legalmente insuficientes, pero dejó la puerta abierta para que el director de It Ends With Us lo intente nuevamente.

El juez Lewis J. Liman desestimó las acusaciones de difamación y conspiración de Baldoni, dictaminando que las declaraciones de Lively en su demanda de derechos civiles de 2024 estaban amparadas por el privilegio procesal. El tribunal también determinó que Baldoni no demostró que ninguno de los otros acusados, incluyendo a Ryan Reynolds, Leslie Sloane, publicista de Lively desde hace mucho tiempo, y The New York Times, difundieran información falsa sobre él a sabiendas.

Pero Baldoni, de 40 años, aún tiene opciones legales. El juez le dio hasta el 23 de junio para presentar una demanda enmendada sobre dos alegaciones más específicas: incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo, e interferencia ilícita en el contrato. Estos posibles ángulos hacen que el caso pase de ser una simple batalla campal a una disputa más técnica sobre relaciones comerciales deterioradas.

¿Qué significa la decisión?

La demanda surgió a raíz de un turbulento conflicto interno durante el rodaje de It Ends With Us, la adaptación cinematográfica de la novela superventas de Colleen Hoover. Después de que Lively presentara una demanda por violación de derechos civiles acusando a Baldoni de crear un ambiente laboral tóxico, el artista respondió con una contrademanda alegando difamación, daño a la reputación y un complot para sabotear el estreno de la película.

Liman rechazó esos argumentos, escribiendo que "ninguna de las supuestas declaraciones difamatorias da lugar a responsabilidad" y que Baldoni "no alegó hechos que demostraran malicia real".

"La opinión de hoy es una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, junto con aquellos que Justin Baldoni y los Wayfarer Parties arrastraron en su demanda de represalia, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times", dijeron los abogados de Lively en un comunicado publicado por Variety. "Como dijimos desde el primer día, esta demanda de 400 millones de dólares fue una farsa, y el Tribunal la descubrió sin dudarlo. Esperamos con interés la siguiente ronda, que busca honorarios de abogados, daños triples y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y las demás Partes Wayfarer que perpetraron este litigio abusivo".

Pero lo que parecía una derrota jurídica total podría ser en realidad una pausa estratégica.

"El tribunal no ha cerrado el caso", declaró la analista legal Carla Mendes a ENSTARZ."Tiene 16 días para reescribir la narrativa y presentarla bajo una teoría jurídica más defendible".

Si el equipo de Baldoni presenta una demanda enmendada antes de la fecha límite del 23 de junio, el juez podría permitir el inicio del proceso de descubrimiento de pruebas. Esto implicaría citaciones, correos electrónicos internos y declaraciones juradas, algo potencialmente explosivo en un caso que involucra a celebridades de renombre y un proyecto tan destacado como "It Ends With Us".

Las dos vías legales restantes (interferencia ilícita y violación de la buena fe ) requerirían que Baldoni demostrara que Lively o sus asociados socavaron deliberadamente las obligaciones contractuales o interfirieron en las relaciones comerciales existentes.

Es un desafío difícil de superar, pero no imposible, particularmente si Baldoni puede vincular el supuesto conflicto fuera de la pantalla con pérdidas cuantificables en distribución, promoción o reputación.

¿Qué viene ahora?

Aunque el equipo de Lively ha calificado la contrademanda como "litigio abusivo" y se espera que reclame honorarios legales, Baldoni ahora tiene que tomar una decisión crucial: alejarse en silencio o reavivar el caso en dos semanas con una denuncia más específica.

Hollywood estará atento. También lo estarán los defensores de la libertad de prensa y los grupos de derechos civiles, ya que el resultado podría influir en cómo se gestionan las diferencias creativas, especialmente las relacionadas con el género y el poder, en los tribunales y en la industria en general.

Por ahora, Blake Lively se alza con una victoria decisiva. Pero para Justin Baldoni, el tiempo apremia y aún tiene una oportunidad más para defender su causa.