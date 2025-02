El actor y cineasta estadounidense Justin Baldoni decidió aventurarse a hablar abiertamente sobre sus problemas de confianza y la presión que sintió por "sobreactuar" en medio de su batalla legal con Blake Lively por lo sucedido durante la filmación de su película 'It Ends with Us' o 'Romper el Círculo', como se llama en español.

En un episodio recientemente publicado del pódcast 'Gent's Talk', grabado en noviembre de 2024, el actor y cineasta reflexionó sobre lo que describió como un año emocional y mentalmente agotador.

Durante la conversación con el presentador Samir Mourani, Baldoni reconoció que el 2024 fue un año abrumador para él. Reveló que había enviado un mensaje a sus amigos y colegas más cercanos, entre ellos su mejor amigo Jamie y Tara, presidenta de Wayfarer Studios, para expresarles que no estaba en su mejor momento.

Las palabras de Justin Baldoni

"Les dije que estaba exhausto, que no me había dado tiempo para recuperarme o sanar", confesó. "Tuve un año intenso, con mucho éxito material, pero también con un gran desgaste emocional. Fue muy difícil para mí y mi familia".

El actor también explicó que, en muchas ocasiones, sentía la necesidad de aparentar mayor seguridad de la que realmente tenía. "Tengo la tendencia a sobreactuar cuando no me siento seguro de mí mismo", admitió. "Trato de mostrarme sereno y fuerte cuando, en realidad, estoy lidiando con mis propias luchas internas".

Estas declaraciones llegan en un momento en el que su vida personal y profesional está bajo el ojo público. Apenas un mes después de la grabación del pódcast, Lively presentó una denuncia por acoso sexual contra él, la cual luego escaló a una demanda formal.

Los problemas legales con Blake Lively y Ryan Reynolds

En la denuncia, la actriz alegó que Baldoni había tenido un comportamiento inapropiado en el set y que orquestó una campaña de desprestigio en su contra. En respuesta, el actor contrademandó a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, por difamación y extorsión, exigiendo 400 millones de dólares en daños y perjuicios. El juicio está programado para marzo de 2026.

Aunque Baldoni no mencionó explícitamente a Lively durante el pódcast, sus comentarios sobre sentirse emocionalmente agotado y su lucha con la confianza parecen insinuar el conflicto interno que estaba atravesando en medio de la filmación y promoción de 'It Ends With Us'.

El actor también habló sobre su esfuerzo por ser "radicalmente sincero y auténtico" en sus relaciones interpersonales, reconociendo que aún está en proceso de aprendizaje.

"Me pierdo de la misma manera en que todos nos perdemos", expresó. "Pero sanar no es un camino lineal".

Mientras la disputa legal continúa, las acusaciones de Lively han puesto en el centro del debate la conducta de Baldoni en el set. La actriz lo acusa de haber hecho comentarios inapropiados sobre su cuerpo y sus experiencias personales, además de haber intentado mostrarle contenido explícito. Estas denuncias llevaron a que los ejecutivos de la producción convocaran una reunión de emergencia para abordar el comportamiento del actor.

Baldoni ha negado rotundamente estas acusaciones y sostiene que Lively ha manipulado la narrativa mediática para dañar su reputación.

Su abogado, Bryan Freedman, afirmó recientemente que Baldoni ha sido devastado tanto emocional como financieramente por la demanda, calificándola como un ataque directo a su carácter.

"Justin ha trabajado incansablemente para defenderse de estas acusaciones, que él insiste son infundadas", declaró Freedman.

A pesar de la controversia, Baldoni ha intentado refutar las acusaciones. Ha publicado imágenes detrás de cámaras de 'It Ends With Us' y lanzó un sitio web donde compartió mensajes de texto intercambiados con Lively para desacreditar sus afirmaciones.

En el episodio de 'Gent's Talk', Baldoni también habló sobre su lucha con la ansiedad y la presión de sus múltiples responsabilidades.

"Uso muchos sombreros porque amo lo que hago", explicó. "Pero a veces, el éxito y las oportunidades pueden alejarte de ti mismo".