El reciente intento de Justin Bieber de reconciliarse con Taylor Swift, ha provocado una reacción inesperada. Los fans han acusado al artista y esposo de Hailey Bieber de buscar atención en lugar de un deseo genuino de reconciliación.

Bieber, de 31 años, pareció extenderle una rama de olivo a Swift al presentar su música en una serie de Instagram Stories a lo largo de 2025. Sin embargo, sus gestos, destinados a resaltar momentos sentimentales que involucraban a su hijo, Jack Blues, fueron rápidamente descartados por la base de fans leales de Swift como una búsqueda de influencia.

En una ocasión, Bieber compartió una edición de su hijo hecha por un fan usando la balada de Swift de 2010 "Never Grow Up", una canción de las regrabaciones de Taylor's Version. El video, que mostraba la pequeña mano de Jack mientras se alejaba de la cámara, pretendía ser conmovedor. Pero los fans en X, antes conocido como Twitter, lo vieron de otra manera.

"Justin Bieber sigue desesperado por la aprobación de Taylor Swift y su base de fans tras publicar una historia de Instagram con una de las regrabaciones de la canción "Version" de Taylor", publicó un usuario en X. Otros acusaron al cantante de "Baby" de intentar explotar la popularidad de Swift para impulsar su propia imagen.

Esta no era la primera vez que Bieber usaba la música de Swift públicamente. A principios de este año, compartió otra historia con su éxito "Bad Blood", una acción que dividió a los usuarios de redes sociales entre quienes elogiaban su madurez y quienes lo tildaban de "falso".

Según Cosmopolitan , la tensa relación entre Bieber y Swift se debe a la larga disputa de esta última con Scooter Braun, exrepresentante de Bieber, quien compró los masters de los primeros álbumes de Swift en 2019, una decisión que Swift condenó públicamente como "intimidación". Aunque Bieber defendió a Braun en ese momento, más tarde se arrepintió de su tono, insinuando su disposición a seguir adelante.

Amy Prenner, ejecutiva de comunicaciones de The Prenner Group, le dijo a Nicki Swift que los esfuerzos de Bieber probablemente fracasaron debido a cómo sus fans percibieron sus motivos. "Se trata de la percepción versus la realidad", dijo Prenner. "Dado que Justin y Taylor han tenido su cuota de drama, la gente se pregunta si esta fue la forma en que Justin intentó hacer las paces o si fue solo una coincidencia".

Prenner agregó que los intentos públicos de resolver disputas entre celebridades pueden fácilmente resultar contraproducentes.

En cuanto al próximo paso de Bieber, los expertos sugieren un enfoque más privado. "Los gestos genuinos y discretos o las conversaciones privadas para lograr la paz suelen funcionar mejor que las grandes demostraciones públicas que pueden parecer forzadas", dijo Prenner. "Ser auténtico y coherente es la mejor opción porque la gente se da cuenta de que alguien finge".

A pesar de las críticas, Bieber aún no ha hecho comentarios públicos sobre la situación. Swift, por su parte, guarda silencio, lo que deja a los fans preguntándose si la prolongada tensión entre dos de las figuras más importantes del pop se disipará alguna vez.