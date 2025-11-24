El fuerte impulso inicial de Kevin Durant con los Houston Rockets se ha pausado, ya que la organización confirmó que el alero estrella se perderá dos próximos juegos debido a un asunto familiar.

Ahora en su temporada número 19 en la liga y su primer año en Houston, Durant ha promediado 24,6 puntos con un 48,5 por ciento de tiros, proporcionando estabilidad y liderazgo a una plantilla en ascenso de los Rockets.

La actualización se publicó el domingo, según Essentially Sports , a través de Shams Charania, experto de ESPN. Su declaración comenzó con una frase introductoria bastante neutral: "Kevin Durant se perderá el partido del lunes en Phoenix y el del miércoles en Golden State por un asunto familiar".

Houston Rockets star Kevin Durant will miss Monday's game in Phoenix and Wednesday's contest in Golden State tending to a family matter, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2025

La ausencia llega en un momento rico de importancia narrativa, ya que ambos equipos dieron forma a capítulos importantes de la carrera de Durant.

El rendimiento de Durant en la cancha esta temporada se ha mantenido constante. Su mejor actuación anotadora de la temporada se produjo el 29 de octubre en Toronto, donde PFSN informó que anotó 31 puntos en 37 minutos. Su extensión de contrato por dos años y 90 millones de dólares, con opción de jugador para la temporada 2027-28, consolidó aún más su lugar en los planes a largo plazo de Houston.

A medida que se corrió la voz sobre su ausencia, las reacciones de los fans no tardaron en llegar. Los comentarios simplemente decían: "Oraciones". La simplicidad de este mensaje refleja la preocupación generalizada en las redes sociales.

La reacción de otro aficionado: "Rezo por mi mejor jugador, espero que todo esté bien". Muchos aficionados destacaron que, si bien admiran a Durant como una superestrella, comprenden perfectamente sus desafíos personales.

"La familia es lo primero... espero que todo esté bien y que tenga el tiempo que necesita. Con cariño, KD". Este sentimiento reflejaba el de la comunidad en general, respetuosa del compromiso de larga data de Durant con su oficio y sus seres queridos.

La familia cercana de Durant —su madre Wanda, su hermano Tony y la abuela que lo crio— ha sido a menudo central en su narrativa pública. Sin detalles públicos, la especulación se limita a un mínimo respetuoso.

El analista de la NBA Brett Siegel, antes de su comentario a ClutchPoints, dijo: "Espero que todo esté bien con KD y su familia". Otro aficionado añadió: "Todos saben que KD no es de los que se toman los partidos sin más. Rezo para que todo esté bien con él y su familia".

La reacción abrumadora, mientras los fanáticos esperan más actualizaciones, ha sido de continua empatía y apoyo.