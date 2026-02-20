Ni la princesa Beatriz ni la princesa Eugenia han dicho una palabra públicamente desde que la policía llegó a la puerta de su padre el ex príncipe Andrés el jueves por la mañana y lo arrestó por sospechas de revelar secretos de estado.

Fuentes cercanas a la familia afirman que ambas mujeres se encuentran en estado de shock después de que Andrew Mountbatten-Windsor se convirtiera en el primer miembro de la realeza británica de alto rango en la historia moderna en ser arrestado. El hombre de 66 años pasó aproximadamente 11 horas detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público antes de ser puesto en libertad bajo investigación, según GB News.

Ocurrió el día de su cumpleaños. La Policía de Thames Valley llegó a Wood Farm, en la urbanización Sandringham, alrededor de las 8:00 a. m. con seis vehículos sin distintivos. A las 10:03 a. m., un portavoz confirmó el arresto.

El rey Carlos respondió en cuestión de horas en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham . "La ley debe seguir su curso", declaró, prometiendo el "apoyo y cooperación totales y sin reservas" de la familia con la investigación.

'Roto' y en caminos diferentes

Las dos hermanas han reaccionado de maneras sorprendentemente diferentes. No al arresto en sí, que tomó a todos por sorpresa, sino a la lenta caída en desgracia de su padre durante los últimos meses.

Eugenie, de 35 años, ya había cortado el contacto con Andrew antes del jueves . Fuentes cercanas informaron al Daily Mail en enero que no había "ningún contacto, nada" entre ellos. No lo visitó en Navidad. Como cofundadora del Colectivo Antiesclavista, una organización benéfica que lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la negativa de Andrew a disculparse con las víctimas de Epstein la dejó, según se informa, profundamente frustrada. Actualmente vive en Portugal con su esposo, Jack Brooksbank.

Beatrice, de 37 años, ha adoptado un enfoque más suave. Fue fotografiada montando a caballo con Andrew el mes pasado y recientemente lo invitó al bautizo de su hija menor, Athena. Él acudió, pero no acudió a la celebración en el pub después.

El biógrafo real Robert Jobson dijo a People que ambas hijas "se sienten bastante engañadas" porque Andrew siempre insistió en que no hizo nada malo.

Un amigo de la familia ofreció una visión diferente. "Las hermanas no abandonan a su padre", declaró la fuente a la revista Hello!. "Pero, obviamente, todo es muy tenso y difícil".

Una familia conmocionada tras el arresto de Andrew

El arresto es solo una parte. Lo que, según se informa, ha conmocionado igualmente a Béatrice y Eugenia es lo que salió a la luz sobre su madre.

Emily Andrews, editora de la realeza de la revista Woman, declaró que ambas hermanas están horrorizadas por los correos electrónicos de Sarah Ferguson a Epstein, que aparecieron en los archivos del Departamento de Justicia de EE. UU. publicados el 30 de enero. Los intercambios mostraron que Ferguson hacía planes con Epstein y sus hijas tras su liberación de prisión en 2009. Las fotografías de su padre con una mujer no identificada también dejaron a las hermanas horrorizadas, según informó The Mirror. Andrews cree que ahora intentarán reconstruir su imagen distanciándose de ambos padres.

Otros son menos optimistas. El comentarista real Richard Fitzwilliams declaró a The Telegraph que "la unidad de York es tóxica". El escritor real Andrew Lownie declaró a la revista Woman que la única solución realista es "nunca ser fotografiados con sus padres", según The Mirror. Ambas hermanas habían estado desarrollando sus vidas profesionales en el extranjero. Ahora se espera que esto quede en suspenso.

Su madre permanece oculta. Ferguson no ha sido vista públicamente desde septiembre de 2025. No ha hecho comentarios sobre el arresto ni sobre los archivos de Epstein.

Andrew fue visto desgarbado en el asiento trasero de un vehículo al salir de la comisaría de Aylsham el jueves por la noche. La policía confirmó que las búsquedas en Norfolk habían concluido, pero indicó que los registros en Royal Lodge, en Berkshire, seguían en curso. Él ha negado cualquier irregularidad. La investigación se centra en las acusaciones de que compartió documentos gubernamentales confidenciales con Epstein mientras ejercía como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Russell Myers, editor de realeza de The Mirror, declaró a CNN que la relación de las hermanas con ambos padres se ha visto "muy tensa". Conservan "cierto grado de lealtad", añadió. Sin embargo, las preguntas sobre la cercanía que sus padres les dieron al mundo de Epstein persisten.