El nombre del expríncipe Andrés se ha vinculado al caso de acoso sexual y trata de personas de Jeffrey Epstein durante muchos años. En 2019, el exduque de York concedió una entrevista a la BBC, donde negó las acusaciones y afirmó que nunca tuvo relación con ninguna de las mujeres vinculadas a Epstein. Andrés también negó las acusaciones de haber abusado de Virginia Giuffre y afirmó no recordar haber pasado tiempo con ella.

A pesar de sus negaciones, el público sigue sin convencerse. De hecho, fue duramente criticado por algunas de las cosas que dijo en la entrevista. Varias personas la calificaron de accidente automovilístico porque no les dio un cierre a las víctimas de Andrew. Otros periodistas también predijeron en su momento que la entrevista de Andrew no era el final.

La 'puerta giratoria' de Andrew de mujeres anónimas

Ahora, un exoficial de protección real comparte más detalles sobre las malas acciones del príncipe Andrés. Según Paul Page, el exmarido de Sarah Ferguson fue objeto de burlas por tener una " puerta giratoria " debido a la cantidad de mujeres que invitaba al Palacio de Buckingham. Si bien los oficiales de protección real deben cumplir con su trabajo con diligencia, no pudieron hacerlo debido a Andrés.

Según Page, Andrés no proporcionó los nombres de ninguna de las mujeres que invitó al Palacio de Buckingham. Por lo tanto, si surgía algún problema de seguridad, los oficiales no podrían proteger a la familia real. Como Page y los demás oficiales no querían perder sus trabajos, simplemente siguieron la orden de Andrés y no se molestaron en preguntar los nombres de sus invitadas. Después de todo, sabían que el padre de dos hijos no se los daría de todos modos.

Una supuesta señora Windsor

Page sirvió como oficial de protección real durante seis años. En 2009, fue encarcelado por un fraude inmobiliario. Ahora, ha declarado que ha decidido denunciar públicamente a Andrés, ya que este era un abusador que abusaba de su poder real. Page también afirmó que Andrés no era muy amable con el resto del personal del palacio.

Durante los últimos dos años, el príncipe Andrés ha estado vinculado con tres mujeres que también tenían vínculos con Epstein. Además de Giuffre, también cenó con una joven modelo rumana en el Palacio de Buckingham. Epstein también le presentó a Andrés a una modelo rusa llamada Irina en 2010.

Según Page, hay una cuarta mujer vinculada a Andrew, a quien se refería como "la Sra. Windsor". Al momento de escribir este artículo, nadie sabe quién es esta mujer, ya que solo se referían a ella por este apodo. Otra fuente se hizo eco de las afirmaciones de Page al afirmar que Andrew solía llamar a la oficina de guardia para informarles de la llegada inminente de la Sra. Windsor.

Esto siempre ocurría por una de las entradas ocultas del personal. Era tan frecuente que simplemente ponían los ojos en blanco y decían "sí, señor". Así fue durante años. Los oficiales de protección real odiaban que les asignaran a Andrew, ya que era muy desagradable y despectivo, dijo la fuente.

Ahora, Page quiere que se investigue a Andrés por su implicación con Epstein, y no es el único. El ex primer ministro Gordon Brown también quiere que se haga lo mismo con uno de los mayores escándalos de la historia. Periodistas y otras personalidades también han exigido lo mismo y han instado a la familia real a que descarte por completo a Andrés.